Am 35. Geburtstag: Bryce Taylor beendet seine Karriere

Bryce Taylor hat an diesem Montag nicht nur seinen 35. Geburtstag gefeiert, sondern auch seine Profi-Karriere für beendet erklärt.

In der vergangenen Saison war Taylor noch Kapitän der Hamburg Towers, nun ist für ihn nach 392 BBL-Partien und zahlreichen Einsätzen in verschiedenen Europapokal-Wettbewerben Schluss.

2009 betrat der Guard die BBL-Bühne in Bonn, es folgten Stationen bei Alba Berlin, den Artland Dragons, Bayern München, Brose Bamberg und zuletzt Hamburg. 2014 wurde er mit den Bayern Meister, im Trikot der Bamberger gewann er 2019 den Pokal.

Nach hartnäckigen Verletzungen vor allem in seiner Bamberger Zeit hatte sich der Kalifornier zuletzt bei den Towers zurückgekämpft und die Hanseaten als Kapitän zur ersten Play-off-Teilnahme der Klubgeschichte geführt. An seinem 35. Geburtstag an diesem Montag erklärte Taylor nun seine sportliche Karriere für beendet.