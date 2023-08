Altmaier macht deutsches Duell bei US Open klar

Nach Alexander Zverev hat auch Daniel Altmaier die zweite Runde bei den US Open erreicht. Nun treffen die beiden in Flushing Meadows aufeinander.

Nach dem lockeren Auftaktsieg von Alexander Zverev hat auch sein Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier die zweite Runde bei den US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Kempener verlor zwar nach anfänglichen Problemen den ersten Satz, drehte danach aber die Partie und siegte am Ende klar mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne. Für ihn ist es der erste Zweitrundeneinzug in Flushing Meadows.

In der Runde der besten 64 des Grand-Slam-Turniers in den USA kommt es am Mittwoch nun zu einem deutschen Duell zwischen Zverev und Altmaier. Bislang duellierten sich die beiden erst einmal, 2022 setzte sich Zverev bei den Australien Open in drei Sätzen gegen den Weltranglisten-53. durch.

Schon nach seinem Match hatte Zverev betont, er hoffe, dass Altmaier gewinne. "Aber klar - dann hoffe ich, dass in der zweiten Runde Schluss für ihn sein wird", so der 26-jährige Hamburger weiter.