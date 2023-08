Zverev bei US Open locker in Runde zwei

Ohne größere Mühe hat Alexander Zverev sein Auftaktmatch bei den US Open gegen Aleksandar Vukic gewonnen. Weggefährten trauen dem Olympiasieger in New York einiges zu.

Feierte in New York seinen siebten Auftaktsieg in Folge: Alexander Zverev. Getty Images

Alexander Zverev donnerte sein 13. Ass ins Feld und jubelte routiniert über die erfolgreiche Rückkehr zu den US Open. Der Tennis-Olympiasieger erreichte nach der Zwangspause im Vorjahr souverän die zweite Runde beim Grand-Slam-Turnier in New York. Mit 6:4, 6:4, 6:4 bezwang der 26-Jährige am Dienstag den Australier Aleksandar Vukic und wurde seiner Favoritenrolle im Auftaktmatch gerecht.

Nach 2:09 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase der Partie seinen Aufschlag ab.

Es liegt an ihm, wenn er so weiterspielt, dann kann er jeden Gegner der Welt schlagen. Boris Becker

"Eine starke Leistung, mir hat vor allem die Art und Weise, wie er gespielt hat, gefallen", sagte Tennis-Ikone Boris Becker als Experte von Sportdeutschland.TV. "Es liegt an ihm, wenn er so weiterspielt - heute gefällt er mir ganz gut - wenn er das beibehält, dann kann er jeden Gegner der Welt schlagen."

Nach einem Jahr Pause soll es nun wieder weit gehen

Zverev stellte zum Auftakt in New York weiter seine gute Form unter Beweis. Bei der Generalprobe in Cincinnati hatte er den früheren US-Open-Champion Daniil Medwedew aus Russland bezwungen und im Halbfinale gegen den serbischen Topfavoriten Novak Djokovic gut mitgehalten. "Ich sehe ihn auf jeden Fall bei den Mitfavoriten", sagte sein österreichischer Kumpel Dominic Thiem deshalb vor dem Turnier.

Nachdem Zverev im vergangenen Jahr bei den US Open wegen seiner schweren Knöchelverletzung aussetzen musste, soll es nun wieder ähnlich weit gehen wie 2020, als er in seinem bislang einzigen Grand-Slam-Finale gegen Thiem den großen Triumph knapp verpasst hatte.

Zverev der aktivere Spieler - Frühes erstes Break

Dafür muss er sich aber noch steigern. Anders als im Training trug Zverev kein Tape mehr am linken Handgelenk. Nachdem er im Schlaf falsch gelegen hatte, berichtete der Hamburger vor dem Turnier über leichte Schmerzen - zu Beginn der Partie war davon nichts mehr zu sehen. Der erste Aufschlag kam zunächst noch nicht sicher, trotzdem hatte Zverev seinen Gegner weitgehend im Griff.

Beim Stand von 2:2 erarbeitete sich der Weltranglistenzwölfte die ersten Breakbälle. Er nutzte den zweiten und jubelte mit der Faust in Richtung seines Anhangs mit Vater Alexander senior und Freundin Sophia Thomalla auf der Tribüne.

Zverev war der aktivere Spieler, stabilisierte sich weiter und nahm dem Weltranglisten-50. direkt wieder das Service im dritten Spiel des zweiten Durchgangs ab. Auch die wenigen schwierigen Momente überstand Zverev souverän: Den Breakball seines Kontrahenten beim Stand von 3:2 wehrte der frühere Weltranglistenzweite mit starkem Aufschlag ab.

Ich sehe ihn auf jeden Fall bei den Mitfavoriten. Dominic Thiem über Alexander Zverev

Nach dem zweiten Satz ließ er sich etwas zum Naschen aus seiner Box bringen. Mit frischer Energie ging es konzentriert weiter. Erneut gelang Zverev das Break in der Anfangsphase - und sah wie der sichere Sieger aus. Zum 4:4 gab er doch noch seinen Aufschlag ab, schlug aber direkt zurück und durfte wenig später jubeln. Für Zverev war es der siebte Auftaktsieg in Flushing Meadows in Serie.