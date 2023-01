Altglienicke holt den zweitligaerfahrenen Schäfer

Die VSG Altglienicke legt auf dem Winter-Transfermarkt nach. Der Regionalligist sichert sich die Dienste von Innenverteidiger Steffen Schäfer - bereits der zweite namhafte Neue im Winter.

Mit dem 2:0-Coup über Energie Cottbus setzte die VSG Altglienicke am vergangenen Samstag ein echtes Ausrufezeichen in der Liga. Es war die erste Heim-Niederlage des Tabellenführers in der laufenden Saison; Lob gab es im Anschluss auch für die Spielweise der Berliner, die gerade im zweiten Durchgang voller Mut auftraten. In der Tabelle steht die VSG damit aktuell zwar nur auf Rang neun, das Spitzenfeld in der Staffel Nordost präsentiert sich allerdings denkbar eng: Lediglich sechs Zähler trennten Altglienicke von Cottbus und Rang eins.

Ob das Team um Trainer Karsten Heine in diesem Jahr nochmals die Meisterschaft ins Visier nehmen will, ist offen, aber zumindest auf dem Transfermarkt macht man einen angriffslustigen Eindruck. Nachdem jüngst mit Philip Türpitz bereits ein höherklassiger Mann im besten Fußballer-Alter verpflichtet wurde, legt die VSG nun mit einem weiteren Akteur dieses Kalibers nach.

Wie der kicker erfuhr, wechselt Steffen Schäfer mit der Erfahrung von 18 Zweitliga-, 72 Drittliga- und 22 Einsätzen in der niederländischen Eredivisie zur VSG. Der 28-Jährige, der bis Sommer im Kader des Drittligisten SC Verl stand, war zuletzt vereinslos. Frühere Stationen des großgewachsenen Innenverteidigers waren der 1. FC Köln, der 1. FC Saarbrücken, der FSV Frankfurt, der 1. FC Magdeburg und VVV-Venlo.

Schäfer, der einen Vertrag bis Saisonende unterschreibt, wird am Dienstag ins Training beim Regionalligisten einsteigen. Er trifft bei der VSG auf bekannte Gesichter: Mit dem zweiten Winterneuzugang, Philip Türpitz, spielte er bereits zu seiner Zeit in Magdeburg zusammen.