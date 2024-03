Als zweiter von bisher erst drei Spielern: Ingvartsen unterschreibt in San Diego

Marcus Ingvartsen wechselt von seinem Heimatverein FC Nordsjaelland zum San Diego FC und unterschreibt beim zukünftigen MLS-Klub einen Dreijahresvertrag plus Option.

Im Kontrakt des 28-jährigen Marcus Ingvartsen, der in der Bundesliga für Union Berlin (2019/20 bis 2021/22) und danach für Mainz 05 (2021/22 bis 2023/24) als Stürmer gespielt hatte (insgesamt 114 Bundesliga-Spiele/24 Tore), verankerte San Diego eine klubseitige Option für zwei weitere Jahre bis 2029. Bei Nordsjaelland hatte der Stürmer in dieser Saison seine Qualitäten mit sechs Treffern in acht Europa-League-Partien sowie sechs Toren in 16 Auftritten in Dänemarks Superliga gezeigt.

Auch Tverskov kommt mit

Zudem eiste das erst Anfang 2025 in der MLS als 30. Franchise startende Team in Jeppe Tverskov (30) einen weiteren Akteur von Nordsjaelland los. Der Mittelfeldspieler erhielt einen Zweijahresvertrag, wie die Kalifornier am Dienstag auf ihrer Website mitteilten.

Bei der Kaderzusammenstellung stehen die Küstenstädter aktuell ganz am Anfang: Die beiden Dänen sind erst die Neuverpflichtungen zwei und drei - als erster Spieler hatte der in San Diego geborene Keeper Duran Ferree (17) einen Kontrakt erhalten.

Ingvartsen voller Vorfreude

Ingvartsen, der seine Profi-Karriere 2017 bei Nordsjaelland gestartet und den Weg in die Bundesliga über den belgischen Klub KRC Genk gefunden hatte, freut sich mächtig auf seine neue Herausforderung und darauf, "bei einem komplett neuen Klub dessen Geschichte von Tag eins an mitgestalten zu dürfen".

Tom Penn, CEO von San Diego FC, ist überzeugt davon, dass das erfahrene dänische Duo seine Führungsqualitäten schon in der Vorbereitung auf das MLS-Debüt in der Saison 2025 einbringen und gut zur Philosophie des Klubs, der sich schnellen Offensivfußball auf die Fahne geschrieben hat, passen wird.