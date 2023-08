"Alles andere als selbstverständlich": Duisburg verpflichtet Esswein

Der MSV Duisburg hat den erfahrenen Alexander Esswein verpflichtet. Der Offensivmann hat einen Vertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieben.

In Sandhausen nicht mehr gefragt, in Duisburg schon: Alexander Esswein. IMAGO/foto2press

Für acht Vereine hat Alexander Esswein in seiner langen Karriere als Profi bislang die Fußballschuhe geschnürt, nun kommt seine neunte Station dazu: Der 33-Jährige wird künftig für den MSV Duisburg stürmen.

Zuletzt war Esswein drei Spielzeiten für den SV Sandhausen aktiv, nach dem Zweitliga-Abstieg des SVS war er aber ohne Vertrag bei den Sandhäusern, auf die er nun in der 3. Liga mit den Zebras trifft.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier beim MSV", wird Esswein auf der Duisburger Website zitiert. "Nach den ersten Gesprächen mit Ralf Heskamp und Torsten Ziegner war mir gleich klar, dass ich mit anpacken möchte. Ich denke, dass ich meine Qualitäten und meine Erfahrung einbringen kann und damit der Mannschaft helfen werde."

Immerhin lief er für Hertha, Stuttgart, Augsburg, Nürnberg und Wolfsburg 196-mal in der Bundesliga auf, in der 2. Bundesliga hat Esswein neben seinem Profidebüt beim 1. FC Kaiserslautern 2007/08 noch 80 Partien für Sandhausen zu bieten. "Alexander ist der erfahrene Spieler, den wir uns gewünscht haben, der hungrig ist und nach Erfolg lechzt", freut sich Trainer Ziegner auf den Routinier. "Er hat uns in den Gesprächen eindeutig signalisiert, wieviel Lust er auf so viel Tradition und Verrücktheit wie hier in Meiderich hat."

Ziegner verbindet mit der Verpflichtung auch die Hoffnung, dass Esswein "uns nach vorne noch einmal einen Qualitätssprung" verleihen wird. Zumal der Offensivmann "in den vergangenen Spielzeiten als Zweitliga-Stammspieler gezeigt hat, wie wertvoll er für seine Mannschaft ist".

Eine lange Anlaufzeit erwartet der MSV-Coach von seinem Neuzugang, der mit der Rückennummer 40 auflaufen wird, nicht: "Er ist gesund und topfit und wird uns mit seiner Offensivkraft und seinem Zug zum Tor sofort weiterhelfen können."

Mit Esswein "variabler und unberechenbarer"

Das sieht auch Sport-Geschäftsführer Heskamp so: "Mit Alexander werden wir in der Offensive variabler und unberechenbarer: Ein Außen, der aber nicht nur vorbereitet, sondern auch abschließt. Dass er sich für uns entschieden hat, ist bei einem Spieler mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung alles andere als selbstverständlich."