"Alle Kanäle anzapfen": Wird Ex-96er Stolze zu Sandhausens Pokal-Trumpf?

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der SV Sandhausen auf Zweitligist Hannover 96. Für SVS-Neuzugang Sebastian Stolze ist es das Wiedersehen mit dem Ex-Klub.

Von den Trainern als einer der beiden großen Aufstiegs-Favoriten in der 3. Liga auserkoren, erwischte der SV Sandhausen gegen VfB Lübeck einen eher mäßigen Start in die neue Spielzeit. Zwar zeigte sich Trainer Danny Galm mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und freute sich, dass man dem "Druck standgehalten" hat, doch gegen den Aufsteiger aus der Regionalliga Nord hatte man sich sicher mehr als ein torloses 0:0 erhofft.

Positive Bilanz gegen Hannover

Nun wartet am Freitagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) die erste Runde des DFB-Pokals auf die Kurpfälzer, Zweitligist Hannover 96 gastiert am Hardtwald. Gegen die Niedersachsen kann der SVS eine positive Bilanz vorweisen: In insgesamt zehn Zweitliga-Begegnungen gewann der Absteiger viermal bei drei Remis und ebenso vielen Niederlagen. Die beiden jüngsten Begegnungen in der Vorsaison gingen jedoch an die 96er.

In Sandhausen hat man allerdings einen Trumpf in der Hand: Der im Sommer neu verpflichtete Sebastian Stolze spielte zuvor zwei Jahre lang für Hannover und nahm am Mittwoch auf der Pressekonferenz neben seinem Trainer Platz. Zwar weiß Galm auch, dass sich beim Kader des Gegners seit Stolzes Abschied "ein bisschen was getan" hat, doch für ihn und sein Trainerteam sei es wichtig, "alle Kanäle anzuzapfen" - dazu zählt natürlich auch der 28-jährige Mittelfeldspieler.

Stolze hielt sich jedoch bedeckt, attestierte dem Gegner hohe Qualität - sieht aber auch den Druck beim favorisierten Gast. "Hannover ist eine gute Mannschaft, da wird es um jeden Zentimeter gehen. Da müssen wir gut dagegenstehen, eklig sein und unser Spiel durchbringen", analysiert Stolze. "Wir wollen weiterkommen und werden alles daran setzen. Wir haben uns offensiv wie defensiv gut darauf vorbereitet, haben morgen noch einmal einen Tag - und sind dann gut vorbereitet auf den Gegner."

Er wird uns helfen - egal ob von Anfang an, oder wenn er reinkommt. Danny Galm über Sebastian Stolze

Galm ist jedenfalls der Hannoveraner Qualitäten gewahr und erwartet einen individuell gut besetzten Gegner mit einem "guten Zentrum im Mittelfeld", das mit flexiblen Spielertypen besetzt ist. Deshalb sei es schwer, sich auf ein Spielsystem beim Gegner einzustellen, weshalb er von seiner Mannschaft eine Grundtugend erwartet: "Es ist ein Pokalfight". Sein Team müsse deshalb "unangenehm sein, den Zweitligist in jeder Aktion ärgern wollen" und "hinten die Null halten - das können wir", ohne sich dabei allerdings "hinten einigeln" zu müssen.

Ob Stolze bei der Mission gegen seinen Ec-Klub nach einem Joker-Einsatz gegen Lübeck diesmal von Anfang an mitwirken darf, ließ Galm offen. "Ich weiß, dass es der alte Verein ist und man da eine Gier drauf hat und noch mehr brennt", erklärte er. "Aber Stolli ist Profi genug, um das einschätzen zu können." Ohnehin sei er überzeugt, dass Stolze mit seiner Erfahrung auf egal welche Art eine wertvolle Stütze sein kann. "Er wird uns helfen - egal ob von Anfang an oder wenn er reinkommt. Er ist ein schneller Spieler, der seinen Drang nach vorne hat und oft Eins-gegen-eins-Situationen sucht."

Rehnen bleibt im Tor - Laux fällt aus

Einzig auf Nicolai Rehnen, der sich vor dem Pflichtspielstart gegen Konkurrent Daniel Klein hatte durchsetzen können, ließ Galm sich bereits festnageln. "Wir werden nicht jedes Spiel tauschen. Er hat ein tolles Spiel gemacht und war ein wichtiger Rückhalt", begründete er die Entscheidung zugunsten von Rehnen.

Verzichten muss der SVS neben den bereits bekannten Ausfällen Alexander Fuchs (muskuläre Probleme), Luca-Milan Zander Sprunggelenksverletzung) und Dennis Egel, der nach Verletzung vorerst für die U 19 zum Einsatz kommen wird, auf Lucas Laux. Der 20-jährige Leihspieler von Mainz 05 begann gegen Lübeck in der Dreierkette (kicker-Note 3,0), verletzte sich am Dienstag aber im Training. Der Verteidiger wurde am Mittwoch untersucht. Eine Diagnose steht noch aus, ein Einsatz am Freitag sei laut Galm aber ausgeschlossen.