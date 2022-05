Alle Entscheidungen: Guardiola weint, Son teilt, Marsch feiert

Der 38. Premier-League-Spieltag hatte es nicht nur an der Spitze in sich. Alle Entscheidungen im Überblick.

Große Gefühle am letzten Spieltag - bei Pep Guardiola, Heung-Min Son und Jesse Marsch (v.li.). imago images (3)

Meister: Manchester City

Das größte Drama spielte sich am letzten Spieltag an der Spitze ab. Erst durch drei späte Tore drehte Manchester City einen 0:2-Rückstand gegen Aston Villa noch um und feierte doch noch die Titelverteidigung, während Liverpool ein ebenso später 3:1-Sieg gegen Wolverhampton nicht mehr genügte, um den Ein-Punkt-Rückstand aufzuholen. Ilkay Gündogan wurde mit seinem Joker-Doppelpack zu Citys Helden, Trainer Pep Guardiola vergoss nach dem Schlusspfiff Tränen. Liverpools Quadruple-Traum ist geplatzt.

In der Champions League: ManCity, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Neben ManCity und Liverpool war auch der Tabellendritte Chelsea schon sicher für die Champions League qualifiziert, das vierte und letzte Ticket gab Tottenham nicht mehr aus der Hand: Mit einem 5:0 in Norwich ließen die Spurs keinerlei Spannung mehr zu, Arsenal, das die Pole Position mit Niederlagen bei Tottenham und Newcastle aus der Hand gegeben hatte, bleibt trotz eines 5:1 gegen Everton nur die Europa League. Dass er die Spurs noch in die Königsklasse führte, bringt Trainer Antonio Conte angeblich eine Bonuszahlung von umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro ein.

In der Europa League: Arsenal, Manchester United

Wie Arsenal spielt auch Manchester United 2022/23 nur in der Europa League; es hätte aber noch schlimmer kommen können für das künftige Team von Erik ten Hag, das mit 58 Punkten die schlechte Premier-League-Saison seiner Geschichte absolvierte: Im letzten Spiel unter Interimstrainer Ralf Rangnick unterlag der Rekordmeister auch noch bei Crystal Palace und landete nur deswegen nicht in der Europa Conference League, weil West Ham seine Pausenführung in Brighton aus der Hand gab (1:3).

In der Europa Conference League: West Ham

Und so müssen die Hammers, erst im Halbfinale an Eintracht Frankfurt gescheitert, auf einen weiteren Europa-League-Lauf verzichten. Schon Anfang August warten die Play-offs in der Europa Conference League.

Absteiger: Norwich, Watford, Burnley

Der dritte Absteiger nach Norwich und Watford stand erst nach dem letzten Spieltag fest. Burnley verlor gegen Newcastle mit 1:2 und musste so das zuvor punktgleiche Leeds noch ans rettende Ufer vorbeiziehen lassen. Mit einem späten 2:1-Sieg in Brentford feierte Leeds den Klassenerhalt - Jesse Marsch hat seinen Auftrag erfüllt.

Torschützenkönige: Son und Salah

Der "Golden Boot" für den besten Torschützen der Premier-League-Saison wurde am Sonntag gleich zweimal vergeben. Heung-Min Son machte am 38. Spieltag mit seinem Doppelpack Druck auf Mohamed Salah, der als Joker aber spät sein 23. Saisonor erstocherte und damit gegen Son noch "ausglich". Der Ex-Bundesligaprofi schaffte seine 23 Treffer allerdings ohne einen einzigen Elfmeter, Salah verwandelte fünf (von sechs). Dritter mit 18 Toren übrigens: Cristiano Ronaldo.