Allardyce soll Leeds vor dem Abstieg retten

Vier Spieltage vor Ende der Saison wechselt Leeds United nochmal den Trainer. Sam Allardyce folgt bei den Peacocks auf Javi Gracia.

Am 21. Februar wurde Javi Gracia bei Leeds als Trainer installiert, der Spanier folgte auf Jesse Marsch und Interimstrainer Michael Skubala. Zum Auftakt gab es einen Sieg gegen Everton, in den folgenden elf Pflichtspielen folgten aber nur zwei weitere Dreier. Immer häufiger geriet Leeds zuletzt unter die Räder, in den letzten sieben Spielen kassierte der aktuelle Tabellen-17. der Premier League 23 Gegentore.

Nach dem jüngsten 1:4 in Bournemouth ist nun wieder Schluss für Javi Gracia, für die letzten vier Spiele übernimmt der erfahrene Sam Allardyce. Der 68-Jährige kennt sich im Abstiegskampf aus, bei seinen jüngsten Stationen rettete er Sunderland, Crystal Palace und Everton vor dem Gang in die Championship. Leeds ist nun der elfte Verein für Allardyce, der in seiner langen Trainerkarriere über 500-mal in der Premier League an der Seitenlinie stand.

Schweres Restprogramm

Ob Allardyce nun auch Leeds retten kann, bleibt abzuwarten. Die letzten vier Spiele haben es in sich. Zunächst müssen die Peacocks am Samstag (16 Uhr) bei Mancheser City ran, ehe Duelle mit Newcastle, West Ham und Tottenham folgen. In einem Interview mit "TalkSport" berichtete Allardyce, er habe nach dem Anruf aus Leeds binnen "zwei Sekunden" zugesagt, es habe sofort "gekribbelt" bei ihm. "Ich weiß, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken - aber ich habe schon viel erlebt."

Bei noch zwölf zu vergebenen Punkten ist im Kampf um den Klassenerhalt alles möglich, lediglich Schlusslicht Southampton ist mit 24 Zählern etwas abgeschlagen. Leeds trennt mit 30 Punkten aktuell nur die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Nottingham vom ersten Abstiegsrang.