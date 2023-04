Alba dreht zur richtigen Zeit auf - Bayern besiegt Frankfurt

Die beiden Favoriten Alba Berlin und Bayern München haben am Mittwochabend Siege in der BBL eingefahren. Allerdings waren die Spiele knapper, als es den Favoriten lieb sein konnte.

Mit Braunschweig gastierte eine Mannschaft in Berlin, die jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt braucht. Und genauso traten die Löwen in der Hauptstadt auch auf, nämlich bissig. In einem engen Spiel konnten sich die Gäste im letzten Viertel schließlich bis auf sieben Punkte absetzen (70:63).

Aber die Albatrosse reagierten so, wie es sich für ein Spitzenteam gehört - und zwar mit einem Lauf zur richtigen Zeit. Alba legte einen 16:3-Run aufs Parkett und zog die Partie damit auf seine Seite (85:78). Mit R.J. Cole (19 Punkte) stellten die Braunschweiger zwar den besten Scorer der Partie, aber das brachte ihnen schlussendlich nichts.

Berlin untermauerte damit den ersten Platz, hat nun nach 30 Spielen 28 Siege auf dem Konto. Die Braunschweiger bleiben mit neun Siegen knapp über dem Strich.

Den Löwen kam nämlich zugute, dass Frankfurt (Platz 17, weiterhin acht Siege) nicht in München gewann. Die Bayern wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit 95:89 durch. Durch den neunten Sieg in Serie sicherte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri vorzeitig das Heimrecht in den Play-off-Viertelfinals, die im Mai beginnen. Der frühere NBA-Profi Cassius Winston war mit 20 Punkten bester Scorer der Bayern.

Alba Berlin - Löwen Braunschweig 85:78 (27:21,18:24,16:17,24:16)

Punkte Alba Berlin: Wetzell 14, Sikma 11, Olinde 10, Koumadje 9, Zoosman 9, Delow 8, Procida 8, Thiemann 6, Schneider 5, Mattisseck 4, Lo 1 Löwen Braunschweig: Cole 19, Sleva 16, Amaize 10, Krämer 10, B. Tischler 6, Turudic 6, Myles 5, Bango 2, Fru 2, N. Tischler 2

Zuschauer: 6713

FC Bayern München - Fraport Frankfurt 95:89 (21:21,26:14,26:24,22:30)

Punkte FC Bayern München: Winston 20, Seeley 14, Bonga 9, Jaramaz 9, Cheatham 8, Giffey 7, Gillespie 6, Zipser 6, Weiler-Babb 5, Wimberg 5, Obst 3, Walden 3

Fraport Frankfurt: Obiesie 20, Washington 17, Wank 13, Robertson 12, Cooke Jr. 11, Theodore 6, Lewis 5, Adekunle 3, Tubutis 2

Zuschauer: 2500