Alba dreht im letzten Viertel auf - Wichtiger Sieg für Rostock

Lange eng war das Spiel zwischen Alba und Heidelberg - bis die Berliner im vierten Viertel ernst machten. Einen wichtigen Sieg fuhren auch die Towers aus Hamburg ein.

Alba Berlin hat in der heißen Phase der Hauptrunde einen weiteren Rückschlag knapp vermieden. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat MLP Academics Heidelberg gewann der frühere Serienmeister mit 96:89 (47:45). Die Gastgeber konnten sich dabei auf ein starkes viertes Viertel (27:20) verlassen.

Zuletzt hatte Alba bei den Löwen Braunschweig verloren. Dank einer starken Anfangsphase und eines Schlussspurts fanden die Berliner zurück in die Erfolgsspur. Bester Werfer bei Alba war Weltmeister Johannes Thiemann mit 21 Punkten.

Zeitgleich kräftigten die Veolia Towers Hamburg ihre Position im Kampf um die Play-ins. Mit einem 94:88 (46:36) über den Tabellen-Vorletzten Hakro Merlins Crailsheim hielten die Hamburger den zehnten Tabellenplatz und ihren Vorsprung auf die Bamberg Baskets. Für Crailsheim rückt der Abstieg hingegen immer näher. Bester Korbjäger bei den Nordlichtern war am Ende Aljami Durham mit 19 Punkten.

Rostock kann wohl für ein weiteres BBL-Jahr planen

Auch weil sich mit den Rostock Seawolves ein weiteres Kellerkind von den ärgsten Abstiegssorgen befreite. Mit dem 91:85 (42:36) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gelang Rostock ein Befreiungsschlag. Die Seawolves haben bei noch drei Spielen nun zwei Siege mehr als Crailsheim. Einen starken Tag erwischten bei den Hausherren Tyler Nelson (23 Punkte) und Wilson Alston Jr. (20), die zusammen gleich für 43 Punkte verantwortlich waren.

Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 12. Mai statt. Danach spielen die Plätze sieben bis zehn um die letzten beiden Tickets für die Play-offs, die am 17. Mai starten und spätestens am 17. Juni enden.

Alba Berlin - MLP Academics Heidelberg 96:89 (47:45)

Beste Werfer für Berlin: Thiemann (21 Punkte), Brown (19), Thomas (14), Delow (12), Wetzell (10), Schneider (10)

Beste Werfer für Heidelberg: Carroll (25), Childs (21), Whaley (12), Jaworksi (11)

Zuschauer: 6689

Veolia Towers Hamburg - Hakro Merlins Crailsheim 94:88 (46:36)

Beste Werfer für Hamburg: Durham (19 Punkte), Hughes (17), Christmas (17), Ivey (15), King (14)

Beste Werfer für Crailsheim: Cook (22), Borges (18), Westermann (16), Smith (16)

Zuschauer: 2720

Rostock Seawolves - MHP Riesen Ludwigsburg 91:85 (42:32)

Beste Werfer für Rostock: Nelson (31 Punkte), Alston Jr. (20), Goodwin (14)

Beste Werfer für Ludwigsburg: Buie (22), Melson (17), Lewis (12)

Zuschauer: 3950