Alba dominant gegen Würzburg - Bayreuth verpasst nächsten Sieg

Alba Berlin hat Würzburg keine Chance gelassen und bleibt damit punktgleich an der Tabellenspitze mit Bonn.

Am Mittwochabend gewann der Meister eine vorgezogene Partie des 34. Spieltags mit 76:47 (41:18) und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Vor allem in der ersten Hälfte erwiesen sich die Berliner als sehr dominant, ließen lediglich 18 Punkte zu und scorten selbst regelmäßig. Am Ende führten Yovel Zoosman (17 Punkte) und Christ Koumadje (15) die Albatrosse an.

Berlin, das ohne den erkrankten Gabriele Procida auskommen musste, steht nun wie die Telekom Baskets Bonn bei 24 Siegen und zwei Niederlagen. Beide Klubs haben bereits ihr Play-off-Ticket sicher.

Im Abstiegskampf verpasste medi Bayreuth nur knapp den dritten Sieg in Serie. Bei den Hakro Merlins Crailsheim unterlag das Schlusslicht mit 73:78 (44:36), auch weil man kein Mittel gegen Edon Maxhuni, mit 23 Punkten Topscorer der Crailsheimer, parat hatte - Maxhuni machte die letzten acht Punkte der Gastgeber.

Alba Berlin - Würzburg Baskets 76:47 (19:9,22:9,15:14,20:15)

Punkte Alba Berlin: Zoosman 17, Koumadje 15, Lammers 10, Delow 7, Smith 7, Mattisseck 6, Schneider 5, Thiemann 4, Sikma 3, Wetzell 2

Würzburg Baskets: Hunt 12, Williams 11, Whittaker 10, Welp 5, Stanic 4, Böhmer 3, Ndi 2

Zuschauer: 7027

Hakro Merlins Crailsheim - medi Bayreuth 78:73 (14:20,22:24,14:17,28:12)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Maxhuni 23, Lewis 12, Mikalauskas 11, Stuckey 9, Stephens 8, Radosavljevic 6, Midtgaard 4, Batemon 3, Bleck 2

medi Bayreuth: Childress 26, Rowe 13, Livingston II 10, Hill 8, Diallo 5, Young 5, Doreth 3, Grant 3

Zuschauer: 2384