Alba bezwingt Aufsteiger Vechta trotz Fehlstart - Bayern rehabilitiert sich

Die Topteams nehmen in der Bundesliga immer mehr Fahrt auf. Alba besiegt einen bislang makellosen Aufsteiger. Die Bayern sind 48 Stunden nach einem sportlichen Debakel wieder besser aufgelegt.

Alba Berlin hat einen wichtigen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga geholt und ein ungewöhnliches Topspiel für sich entschieden. Am Sonntag siegten die Berliner vor 6818 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Rasta Vechta mit 98:80 (54:44). Anfänglich taten sich die Hauptstädter allerdings schwer, ein 6:23-Fehlstart brachte Alba zunächst in große Bedrängnis. Eine frühe Auszeit von Head Coach Israel Gonzalez, der dem zuletzt konstant abliefernden Matt Thomas eine Pause gewährt hatte, führte aber zu einer schnellen Neuordnung. Nach 13 Spielminuten führte Berlin zum ersten Mal und setzte sich später im dritten Viertel sogar zwischenzeitlich mit 19 Punkten ab.

"Ich hoffe, dass meine Spieler aus dieser Partie lernen. Wir müssen in jedem Spiel von Beginn an alles geben, auch nach einem Euroleague-Doppelspieltag. Das ist in jedem Jahr eine große Herausforderung für uns", übte Gonzalez später sanfte Kritik an seinem Team. "ch bin aber sehr froh darüber, wie mein Team auf den schlechten Start reagiert hat. Wir haben vor allem in der Verteidigung einiges draufgepackt und konnten so das Spiel herumdrehen."

Die Berliner haben damit drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Werfer waren Matteo Spagnolo mit 18 und Tim Schneider mit 15 Punkten.

Bayern betreibt Wiedergutmachung

Auch der FC Bayern München hatte mit seiner Pflichtaufgabe keine Mühe. Die Münchner gewannen bei den Hakro Merlins Crailsheim deutlich mit 97:62 (54:32) und rehabilitierten sich damit für die höchste Niederlage in der Euroleague, die sie am Freitag beim 59:98 in Barcelona kassiert hatten.

Dabei verordnete Cheftrainer Pablo Laso einigen (potenziellen) Leistungsträgern eine Pause (Serge Ibaka, Devin Booker, Niels Giffey und Nick Weiler-Babb). Top-Talent Ivan Kharchenkov bekam dafür über 19 Minuten Spielzeit.

Zweifel ließen die Münchner zu keinem Zeitpunkt aufkommen, schon nach sechs Minuten führte der FCBB mit 21:8 und behielt diese Dominanz die volle Spielzeit über. Fünf Münchner Spieler, darunter auch Weltmeister Andreas Obst (zwölf Zähler), schafften eine zweistellige Punkteausbeute. Die Partie war nach starker erster Hälfte der Bayern somit schon früh entschieden.

"Wir hatten eine sehr schwere Woche, aber wir haben es geschafft von der ersten Minute an mit viel Energie zu spielen", lobte Laso sein Team.

Bamberg feiert auch in der Liga den ersten Sieg

Wenige Tage nach dem überzeugenden Sieg im Pokal-Achtelfinale bei den Hamburger Towers haben die Bamberg Baskets auch in der Liga einen Schritt raus aus der Krise gemacht. Der ehemalige Serienmeister besiegte Schlusslicht Weißenfels mit 94:86 (58:43) - beide Teams hatten vor dem Spieltag noch keinen Sieg eingefahren. Der beste Werfer der Bamberger war Zach Copeland mit 20 Punkten. Parallel setzten sich die Niners Chemnitz dank Topscorer Jonas Richter (17) gegen die BG Göttingen mit 77:63 (37:28) durch.