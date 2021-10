Alba Berlin unterliegt zu Hause Baskonia

Alba Berlin hat in der Euroleague seine dritte Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor am Donnerstagabend in eigener Halle vor 3145 Zuschauern nach schwacher erster Hälfte gegen den spanischen Club Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 76:80 (29:52).

Umzingelt: Albas Louis Olinde wird von Wade Baldwin (re.) und Rokas Giedraitis in die Mangel genommen. imago images/camera4+