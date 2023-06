"Alarmierend und beunruhigend": NBA suspendiert Grizzlies-Star Morant für 25 Spiele

Die NBA hat Ja Morant für 25 Spiele suspendiert, wie die Liga in einem Statement am Freitag bekannt gab. Der All-Star der Memphis Grizzlies wird die Strafe zu Beginn der Saison 2023/24 absitzen müssen, seine Rückkehr aufs NBA-Parkett ist zudem an Bedingungen geknüpft.

Die Liga hatte eine Untersuchung gegen den 23 Jahre alten Morant eingeleitet, nachdem der Guard wiederholt in Videos in den sozialen Netzwerken mit einer Waffe herumgefuchtelt hatte. Der erste Vorfall ereignete sich im März in einem Nachtklub in Denver, eine Suspendierung und etwas mehr als zwei Monate später war er in einem Internet-Video erneut mit einem Gegenstand zu sehen, der wie eine Waffe aussah.

Nach dem ersten Vorfall sperrte die NBA Morant für acht Spiele, zudem begab er sich nach Florida in eine Therapie. Trotz einer Entschuldigung leistete er sich wenig später aber die nächste Entgleisung. Anschließend schlossen die Grizzlies ihren jungen Star vorerst von allen Teamaktivitäten aus.

Als Grund für die neuerliche Sperre, durch die Morant fast das komplette erste Drittel der neuen Saison verpassen wird, gab die NBA ein "schädliches Verhalten für die Liga" an. Während der 25-Spiele-Sperre wird Morant kein Gehalt beziehen.

Vor seinem Comeback muss der zweimalige All-Star, der in der vergangenen Saison im Schnitt 26,2 Punkte und 8,1 Assists pro Partie auflegte, mehrere Bedingungen erfüllen und an einem Programm teilnehmen, das "die Umstände direkt adressiert, die zu seinem wiederholten, schädlichen Verhalten geführt haben", wie es in dem Statement der NBA heißt.

Morant entschuldigt sich erneut

"Ja Morants Entscheidung, nochmals mit einer Waffe in den Sozialen Netzwerken zu hantieren, ist alarmierend und beunruhigend in Anbetracht seines ähnlichen Verhaltens im März, für das er bereits suspendiert wurde", wird Commissioner Adam Silver zitiert. "Dass andere junge Menschen Jas Verhalten nachahmen könnten, ist besonders besorgniserregend. Wir sind der Meinung, dass unter diesen Umständen eine Suspendierung für 25 Spiele angebracht ist und wir damit klar machen, dass solch ein unverantwortliches Verhalten nicht toleriert wird."

Auch Morant selbst meldete sich kurz nach der Suspendierung zu Wort: "Ich hatte Zeit, um zu reflektieren, wie viel Schaden ich angerichtet habe. Ich möchte mich bei der NBA, den Grizzlies, meinen Teamkollegen und der Stadt Memphis entschuldigen. […] Ich entschuldige mich auch bei allen Kindern, die zu mir aufsehen, die ich als Vorbild enttäuscht habe. Ich verspreche, dass ich mich bessern werde." Er wolle die Offseason nutzen, um an seiner mentalen Gesundheit und seiner Entscheidungsfindung zu arbeiten, erklärte Morant.