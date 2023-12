Benzema und Kanté treffen: Al Ittihad besiegt Auckland

Der saudi-arabische Meister Al-Ittihad hat die Klub-WM mit einem Sieg eröffnet. Das Team von Benzema und Kanté besiegte in der Qualifikation am Dienstagabend Auckland City mit 3:0.

Mit einem deutlichen 3:0 hat Al-Ittihad im Qualifikationsspiel zum Viertelfinale die Klub-WM eröffnet. Das Team von Coach Marcelo Daniel Gallardo erzielte gegen Auckland bereits im ersten Durchgang alle drei Treffer, sodass die Partie schon zur Halbzeit so gut wie entschieden war.

Benzema und Kanté treffen

Dabei fielen die Treffer innerhalb von elf Minuten. Zunächst markierte Stürmer Romarinho das 1:0 (29.). Nur fünf Minuten später trug sich Kanté als Torschütze auf dem Spielberichtsbogen ein. Der ehemalige Chelsea-Akteur traf im Anschluss an eine Ecke sehenswert aus 15 Metern per Dropkick. In der 40. Minute sorgte mit Benzema der andere prominente Name von Al-Ittihad für die Vorentscheidung. Al-Shanqeeti spielte an der rechten Strafraumkante einen Doppelpass mit Kanté, ehe er dann mit einer scharfen Hereingabe den goldrichtig stehenden Ex-Madrilenen fand, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Neues Format ab 2025

Durch den Sieg steht Al-Ittihad im Viertelfinale und ist am Freitag (19 Uhr) gegen Al-Ahly gefordert. Im Halbfinale greift dann auch Manchester City aktiv in das Turnier ein (18./19. Dezember).

Die Klub-WM findet dieses Jahr zum letzten Mal im gewohnten Formt statt. Nach einem Jahr Pause findet das Turnier 2025 mit 32 Mannschaften statt. Alle sechs Konföderationen erhalten dann Startplätze. Europa wird mit zwölf Mannschaften vertreten sein, darunter die Champions-League-Sieger der vergangenen Jahre Manchester City, Real Madrid und der FC Chelsea.