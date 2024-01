Ajax genügt ein Doppelschlag: Sosa und Co. schlagen Hannover

Hannover 96 hat nur einen Tag nach dem 3:0-Erfolg im Test gegen Ajax Amsterdam gegen den niederländischen Rekordmeister den Kürzeren gezogen. Den Niedersachsen fehlte es an Durchschlagskraft, Ajax genügten zwei Minuten zum Sieg.

Hannover startete mit Rückenwind in die Partie, mit zunehmender Spieldauer übernahm allerdings Ajax das Kommando. Der einzige Grund dafür, dass der niederländische Rekordmeister nicht schon in der Anfangsphase in Führung ging, war 96-Keeper Weinkauf. Dieser hatte erst Taylors Schuss stark an die Latte gelenkt und direkt darauf auch Berghuis' Nachschuss pariert (14.).

Weinkauf pariert vieles - Brobbey an beiden Toren beteiligt

Das Spiel fand fast ausschließlich in der Hälfte des deutschen Zweitligisten statt. Nach 24 Minuten fiel die verdiente Führung für Ajax und zwei ehemalige Bundesliga-Spieler hatten ihren Anteil daran: Brobbey (ehemals RB Leipzig) köpfte nach der mustergültigen Flanke des Ex-Stuttgarters Sosa ein. Doch damit nicht genug - wieder war Ajax daraufhin zur Stelle, den Doppelschlag setzte Bergwijn nach Brobbeys Assist (26.).

Bei zwei Toren bis zur Pause blieb es nicht, etwas überraschend erzielte Hannover den Anschlusstreffer. Damar blieb nach Ernsts Balleroberung und anschließende Assist im Strafraum cool (42.). Auf der Gegenseite parierte Weinkauf erneut klasse und ließ Brobbey verzweifeln (45.).

Hannover offensiv zu harmlos

Nach dem Seitenwechsel wechselte Hannover-Coach Stefan Leitl satte neunmal, auch Stammkeeper Zieler war mit von der Partie. Dieser musste gegen Berghuis den Fuß ausfahren, um noch parieren zu können (55.). Beim darauffolgenden Konter wurde Voglsammer noch gerade so im Sechzehner vom erst 17-jährigen Hato gestoppt (55.).

Es blieb dabei, dass Hannover dem Ausgleich nahe war, doch trotz spielerischer Vorteile erzielte das Leitl-Team keinen Treffer mehr. Vorne fehlte es an Durchschlagskraft, weswegen Ramaj im Ajax-Tor so gut wie nie geprüft wurde. Erst in der 90. Minute durfte der ehemalige Frankfurter sich gegen Voglsammer auszeichnen - und weil Sosa gerade so vorm einschussbereiten Börner störte, fielen keine Tore mehr.