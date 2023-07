"Aggressive Leader": SV Sandhausen verpflichtet Ben Balla

Der SV Sandhausen hat einen neuen Abräumer vor der Abwehr gefunden. Yassin Ben Balla, der zuletzt für den SV Darmstadt 98 auflief, wechselt an den Hardtwald.

Der SV Sandhausen hat die nächste ablösefreie Verpflichtung bekanntgegeben und Yassin Ben Balla vorgestellt. Der 27-Jährige stand zuletzt bei Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 unter Vertrag und trug in der Hinrunde 13 Einsätze zur Vize-Meisterschaft bei. Ab dem 17. Spieltag war er allerdings außen vor.

Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich den Lilien erst im vergangenen Sommer angeschlossen, nachdem er zuvor aufgrund von Verletzungsproblemen beim FC Ingolstadt eine ganze Saison ohne Einsatz blieb. Außerdem lief der Franzose bereits für Eintracht Braunschweig (28 Einsätze) in der 2. Bundesliga, den MSV Duisburg in der 3. Liga (33 Einsätze) und Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West (72 Einsätze) auf.

Beim SVS soll der Mann, der beim RC Lens ausgebildet wurde, der Offensive "den Rücken freihalten" und als "aggressive Leader" auftreten, wie Sportdirektor Matthias Imhof erklärt. Cheftrainer Galm sieht Ben Balla als "wichtige Komponente im Übergang von der Defensive in die Offensive". Dabei hob der neue Mann an der Seitenlinie die Dynamik, Zweikampfstärke und Mentalität des Neuzugangs hervor.

Spieler Nummer 20 im SVS-Kader

Diese Attribute sollen in der Praxis dafür sorgen, dass der SVS-Angriff befreiter aufspielen kann. Dort verpflichtete Sandhausen bereits die beiden Rechtsaußen Sebastian Stolze und Tim Maciejewski sowie Zehner Joe-Joe Richardson und Mittelstürmer Rouwen Hennings. Dazu wurde der Vertrag mit Linksaußen Franck Evina verlängert.

Ben Balla selbst habe nicht lange überlegen müssen. "Für mich war schnell klar, dass mein Weg nach Sandhausen führt: Die Verantwortlichen haben mich in den ersten Gesprächen vom Projekt überzeugt, sodass ich mich nun auf die Vorbereitung freue und so schnell wie möglich auf den Platz will."

Insgesamt ist der Abräumer bereits der 13. externe Neuzugang, der den Weg an den Hardtwald gefunden hat. Zusätzlich wurden mit Dennis Egel und Livan Burcu zwei U-19-Spieler hochgezogen. Weitere Verpflichtungen dürften folgen, schließlich umfasst der Kader für die neue Drittliga-Saison bislang nur 20 Akteure.