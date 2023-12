"Ängstliche" Eintracht stellt großes Manko fest - Hoffnung ruht auf Rückspiel

0:1 bei Benfica Lissabon - und nun eine gehörige Portion Druck vor dem Rückspiel. Aber bei Eintracht Frankfurt störte man sich noch mehr an etwas anderem als dem Ergebnis.

Schwer zu bespielen: Sara Doorsoun (hi.) und die Eintracht hatten mit Nycole Raysla und Benfica Probleme. Getty Images

Die Zahlen nach Abpfiff sprachen eine andere Quote: 58 Prozent gewonnene Duelle. Und doch, den Eindruck von Tanja Pawollek mochte man teilen. "Uns hat der Mut gefehlt, wir haben uns ein bisschen versteckt, kamen nicht ins Spiel, haben viele Zweikämpfe verloren", sagte die Eintracht-Kapitänin nach dem 0:1 bei Benfica Lissabon. "Wir haben zwar dann noch alles versucht, gehen aber letzten Endes denke ich verdient als Verlierer vom Platz."

Die sonst so zuverlässige Pawollek selbst war es, die mit einem Ballverlust nicht weit vor dem eigenen Strafraum das entscheidende Gegentor durch Marie Alidou in der 71. Minute verursachte. Doch die Szene stand in der Nachbetrachtung kaum im Mittelpunkt. Sondern eben das Drumherum.

Arnautis machte personell alles wie immer

"Im Großen und Ganzen waren wir heute nicht die Eintracht, die uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat", meinte Sara Doorsoun. "Wir haben in vielen Situationen ängstlich mit und gegen den Ball gespielt, hatten in den ersten 15 Minuten eine katastrophale Zweikampfquote."

SGE-Trainer Niko Arnautis, der wie so oft seine Stammelf gebracht hatte und wie fast immer Lisanne Gräwe als erste Einwechselspielerin, schlug in exakt dieselbe Kerbe wie Doorsoun. Auch ihm fiel die schwache Anfangsphase auf, auch er bemängelte die Zweikampfquote.

Die Tabelle der Gruppe A ist weitgehend zementiert

Hoffnung gibt den Adlerträgerinnen die Aussicht auf das Rückspiel am nächsten Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann zu Hause, im Frankfurter Deutsche-Bank-Park statt im Lissabonner Estadio da Luz. Ein Sieg wird zwingend notwendig sein.

Denn alle Ergebnisse dieser Gruppe A deuten darauf hin, dass Platz 1 erwartungsgemäß fest an Titelverteidiger FC Barcelona vergeben ist, während der vierte Platz wohl an den FC Rosengard geht.

Am Mittwochabend verloren die chancenlosen Schwedinnen 0:6 gegen die Katalaninnen. Die Frage nach dem Weiterkommen, ob Eintracht oder Benfica, entscheidet sich also in den direkten Duellen. Teil eins ging schief - Fortsetzung folgt.

pab