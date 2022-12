Ähnlichkeit mit zwei Legenden und ein ungewöhnliches Markenzeichen: Das ist Endrick

Nach Vinicius Junior oder Rodrygo hat Real Madrid auch Endrick verpflichtet, den nächsten jungen Brasilianer. Doch das 16-jährige Supertalent ist anders.

Bei der WM in Katar hat Brasilien einen Fehler gemacht. Zumindest wenn es nach Ronaldo geht, dem Weltmeister von 2002. "Il Fenomeno" hätte nämlich, wie er noch vor dem Turnier in einem Stream bemängelte, Endrick mitgenommen - einen 16-Jährigen, der erst im Oktober sein Pflichtspieldebüt feierte. Bitte was?

Nun war es Ronaldo gar nicht darum gegangen, den jungen Mann bereits auf dem Platz zu sehen. Dabei sein wäre in diesem Fall schon alles gewesen. Wer wüsste das besser als "R9", der bei der WM 1994 als 17-jähriges Supertalent auch ohne Einsatzminute Erfahrungen sammeln durfte, die Gold wert gewesen seien. Der Verlauf seiner weiteren Karriere spricht für sich.

70 Millionen für eine 16-jährige "Naturgewalt"

Eine ähnliche Laufbahn wird Endrick zugetraut, für den Real Madrid deshalb schon jetzt um die 70 Millionen Euro hingeblättert hat. Bis 2024, wenn sich der Brasilianer ihnen dann wirklich anschließt, hätten die Königlichen wahrscheinlich nicht mehr warten dürfen. Aber warum war halb Europa überhaupt hinter ihm her?

Superlative fliegen längst inflationär durch die Fußballwelt, und Endrick ist bestimmt nicht der, bei dem man mit ihnen aufhört. "Wunderkind" heißt es meistens - nicht ungewöhnlich -, aber auch "Naturgewalt", und das bei einem 16-Jährigen. In der Tat ist Endrick, kompakte 1,73 Meter hoch, körperlich für sein Alter schon extrem weit. Hochkant aus dem Strafraum gescheucht wird der auch in Europa nicht.

Wenn ihn die Statur nicht schon genug von Vinicius Junior, Rodrygo oder vor knapp zehn Jahren Neymar unterscheidet, dann wäre da noch der Ansatz, wie Endrick Fußball spielt. Eine weitere "Fummelkutte" ist der wuchtige Linksfuß ganz bestimmt nicht. Als authentischer Brasilianer ist zwar auch er selten um einen Trick verlegen, was in den meisten Fällen aber einen klaren Zweck erfüllt.

Ich möchte so schnell wie möglich das Tor erreichen. Endrick über seinen Spielstil

"Meine Bewegungen sind stets nach vorne gerichtet", erklärte Endrick in einem Interview mit "So Foot". Der 16-Jährige, der in sieben Ligaspielen für den brasilianischen Meister Palmeiras schon drei Treffer beigetragen hat, "möchte so schnell wie möglich das Tor erreichen". Endrick ist kein Linksaußen, er ist kein Rechtsaußen, er ist eine Nummer neun. Mittelstürmer.

Endrick besitzt Eigenschaften, die einst Romario (li.) und Adriano auszeichneten. Getty Images (2)

Dabei erinnert er gar nicht so sehr an Landsmann Ronaldo - diese Vergleiche sind wohl die einfachsten -, sondern durch seine Kombination aus Wucht, Dynamik und Geradlinigkeit vielmehr an den einstigen Inter-Stürmer Adriano. Nur dass Endrick einen Kopf kleiner ist. Was ihm im Strafraum, gepaart mit Ansätzen ähnlicher Cleverness, die Agilität des früheren Weltfußballers Romario verleiht. Keine schlechten Referenzen.

Eigenschaften eines modernen Mittelstürmers

Und doch bringt Endrick auch eine ganz eigene Note mit. Ein für einen Mittelstürmer, vor allem für einen brasilianischen Mittelstürmer, doch recht seltsames "Markenzeichen". Was bei Ronaldo der Übersteiger oder bei Ronaldinho der Elastico war, ist bei Endrick "dass ich niemals aufgebe. Das sollen die Leute wissen. Ich gebe immer alles, wenn ich auf dem Platz bin."

Tatsächlich war Endrick noch als U-20-Spieler im Januar gegen Real Ariquemes ein Tor gelungen, das in der gedribbelten Entstehung an Adriano und beim gechippten Abschluss an Romario erinnerte. Begonnen hatte die Szene mit Endricks hohem Ballgewinn. In der pressinglastigen Gegenwart des Fußballs - Romario oder Adriano hätte man dazu wohl zwingen müssen - eine auch als Mittelstürmer wertvolle Eigenschaft.

Schon mit 16 Jahren ist Linksfuß Endrick ein ziemliches Kraftpaket. IMAGO/Fotoarena

Endrick schaut auch Bundesliga

Nun reichen Traumtore in brasilianischen Jugendpokalen und ein paar Pflichtspiele seit Oktober noch nicht aus, um den nächsten Weltstar herbeizureden. Endrick muss sich weiterhin entwickeln. Dazu sei er gerne bereit, sagt das Wunderkind selbst, er verfolge neben der Champions League auch die europäischen Top-Ligen inklusive der Bundesliga - "um von all den Stars zu lernen".

Eine Bewertung, nach weiteren eineinhalb Jahren Rohdiamantenschliff bei Palmeiras, folgt frühestens nach Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn auch er einer dieser Stars werden könnte. Wenn es bei Real Madrid aber theoretisch auch Positionskonkurrenten wie Kylian Mbappé oder Erling Haaland geben könnte.

Doch selbst wenn Endrick Anlaufschwierigkeiten haben sollte, wenn wir uns im Sommer 2024 noch mal sprechen. Rodrygo und Vinicius Junior waren auch schon als überteuerte Fehleinkäufe abgeschrieben, bis sie auf einmal anfingen, Halbfinale und Finale in der Champions League zu entscheiden.