Offiziell: Real Madrid verpflichtet "Wunderkind" Endrick

Endrick gilt schon mit 16 Jahren als kommender Superstar - jetzt hat Real Madrid die Verpflichtung des Angreifers offiziell gemacht.

Am 9. Juli 2006 gewann Italien in Berlin das Finale der WM im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Zwölf Tage später wurde in Brasilia Endrick Felipe Moreira de Sousa geboren - dem schon jetzt, etwas mehr als 16 Jahre später, zugetraut wird, eines Tages selbst in einem WM-Finale mitzuwirken.

Den ersten großen Vertrag hat Endrick jedenfalls nun in der Tasche: Real Madrid vermeldete am Donnerstagnachmittag die Verpflichtung des 16 Jahre jungen Angreifers, der aktuell U-17-Nationalspieler ist. Demnach habe man sich mit ihm, seiner Familie und seinem derzeitigen Arbeitgeber Palmeiras darauf geeinigt, dass er zu den "Königlichen" wechseln wird, sobald er im Juli 2024 die Volljährigkeit erreicht hat.

Bis 2024 spielt Endrick weiter für Palmeiras

"Bis dahin wird Endrick seine Ausbildung bei Palmeiras fortsetzen", heißt es in der knappen Pressemitteilung weiter. "Der Spieler wird in den kommenden Tagen nach Madrid reisen, um die Einrichtungen unseres Vereins zu besichtigen."

Endricks Wechsel zu Real hatte sich bereits angebahnt. Zuletzt war von einer Ablösesumme in Höhe von 72 Millionen Euro und einem Fünfjahresvertrag die Rede. Die Madrilenen machten zu derlei Details allerdings am Donnerstag keine Angaben.

Der Hype um das brasilianische "Wunderkind" ist schon jetzt riesig. Mit Palmeiras feierte er im November die Meisterschaft und steuerte dazu drei Tore und eine Vorlage in sieben Auftritten bei. Er ist jüngster Debütant und Torschütze des Klubs. Bei Instagram folgen ihm schon jetzt über zwei Millionen Fans. Und über sein Vorbild Cristiano Ronaldo sagt er selbstbewusst, dass er dessen Weg einschlagen will.

Real hofft auf den Vinicius- und Rodrygo-Effekt

Real hofft mit der Verpflichtung des 1,73 Meter großen Linksfußes auf einen ähnlichen Effekt wie bei dessen längst gesetzten Landsleuten Vinicius Junior (22, kam 2018) und Rodrygo (21, kam 2019), die ebenfalls bereits vor ihrem 18. Geburtstag für viel Geld verpflichtet worden waren und dann mit Eintritt der Volljährigkeit nach Madrid zogen. Beim immer wieder verliehenen Reinier (20, kam 2020) ist der Plan dagegen bislang nur bedingt aufgegangen.