Adler wird erster hauptamtlicher Geschäftsführer beim Bahlinger SC

Die Regionalliga mit all ihren Begleiterscheinungen fordert auch vom Bahlinger SC immer mehr ab. Daher hat der Klub vom Fuße des Kaiserstuhls mit Yannick Adler erstmals in seiner Vereinsgeschichte einen hauptamtlichen Geschäftsführer eingestellt.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Der Bahlinger SC steht vor seiner fünften Regionalliga-Saison in Folge. Ein Meilenstein für den Klub, der sich selbst als "Dorfverein" bezeichnet. Um den Anforderungen der als Profi-Liga kategorisierten Spielklasse zu entsprechen, hat sich der BSC auf der Führungsetage breiter aufgestellt. Yannick Adler übernimmt ab sofort als erster hauptamtlicher Geschäftsführer der Vereinsgeschichte, ist direkt den Vorständen Dieter Bühler und August Zügel unterstellt.

Bühler erklärt in einer Meldung, warum Bahlingen Adler ins Team geholt hat: "Der Aufwand für Verwaltung, Organisation, Sponsoring, Digitale Medien und vieles mehr ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen." Somit, so Bühler weiter, "ist der BSC jetzt an dem Punkt angekommen, wie nahezu alle anderen Regionalligisten einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen. Dafür ist Yannick Adler schlichtweg die Idealbesetzung."

Der 22-Jährige hat im Frühsommer ein Management-Studium mit dem Bachelor-Titel abgeschlossen und kennt den Verein bereits aus seiner Zeit als Jugendtrainer und als Leiter des sozialen Projekts "Integrative Ballschule". Adler sagt dazu: "Durch mein Studium durfte ich in den vergangenen drei Jahren viel lernen und konnte mich in die Abläufe des BSC gut einarbeiten."