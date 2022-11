Achillessehne betroffen: Muss Kimpembe die WM sausen lassen?

Der Titelverteidiger bei der kommenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar hat bislang so einige personelle Fragezeichen. Das neueste kommt aus Paris: PSG-Profi Presnel Kimpembe fehlt Frankreich womöglich.

Der nächste drohende WM-Ausfall: Auch der französische Innenverteidiger Presnel Kimpembe droht die Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu verpassen. Wie das Top-Team Paris St. Germain am Dienstag und damit einen Tag vor dem finalen Champions-League-Gruppenspiel beim bereits ausgeschiedenen Vertreter Juventus Turin bekanntgab, zog sich der 27-Jährige weniger als drei Wochen vor dem Turnierstart eine Verletzung an der Achillessehne zu.

"Nach einem Schlag hat Presnel Kimpembe Beschwerden an der rechten Achillessehne", teilte der französische Meister in einer Erklärung über die offiziellen Kanäle wie Twitter mit. "Er wird zur Behandlung im Trainingszentrum bleiben."

Wie lange der 28-malige Nationalspieler Kimpembe, der sich gerade erst nach über einem Monat und einigen verpassten Spielen mit PSG von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, ausfallen wird, ist offen.

Klar ist: Titelverteidiger Frankreich startet bereits am 22. November gegen Australien in die Weltmeisterschaft. Es wird demzufolge ein Wettlauf mit der Zeit, ob es der hocherfahrene Kimpembe (unter andere auch 42 Partien in der Königsklasse, 159 in der Ligue 1) noch rechtzeitig in den finalen Kader von Nationaltrainer Didier Deschamps schaffen wird.

Pogba, Kanté, Varane

Es wäre in jedem Fall die nächste Hiobsbotschaft für die leidgeplagte Equipe Tricolore: Denn bei der Endrunde muss aller Voraussicht nach auf den am Knie verletzten Leistungsträger Paul Pogba ("Es braucht ein Wunder") und bereits sicher auf Mittelfeldmotor N'Golo Kanté (Oberschenkelverletzung) verzichtet werden. Innenverteidiger Raphael Varane - zuletzt in Tränen ausgebrochen - wird wegen einer Muskelverletzung bis zum Turnier zumindest nicht mehr für ManUnited auflaufen können. Das WM-Aus droht auch hier noch.