"Es braucht ein Wunder": Pogbas WM-Aus steht wohl bevor

Titelverteidiger Frankreich muss bei der WM in Katar wohl auch auf Paul Pogba (29) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich offenbar erneut verletzt.

Wird bei der WM in Katar wohl fehlen: Paul Pogba. Juventus FC via Getty Images

Wie italienische und französische Medien übereinstimmend berichten, hat sich Pogba im Training von Juventus Turin eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird erst in rund drei Wochen wieder einsatzfähig sein - also gerade zum Start der Weltmeisterschaft in Katar. Titelverteidiger Frankreich bestreitet sein erstes Spiel am 22. November gegen Australien. Offiziell bestätigt ist der Ausfall bislang noch nicht.

Schon vor der neuerlichen Verletzung galt ein Einsatz Pogbas in Katar als äußerst fraglich. Wegen einer langwierigen Knieverletzung fiel der Mittelfeldspieler monatelang aus, sein letztes Pflichtspiel bestritt er noch im April für Manchester United. Juve-Coach Massimiliano Allegri hatte schon vor der erneuten Verletzung bereits angekündigt, dass Pogba frühestens im Spiel bei Hellas Verona am 10. November wieder zum Kader gehören könne. Durch die Blessur soll sich die Ausfallzeit um weitere 10 Tage verlängern.

"Es braucht ein Wunder - und dann noch eins", schreibt die französische "L'Equipe" zu den Aussichten Pogbas. Nach Informationen der Zeitung mache sich auch der Trainerstab der französischen Nationalmannschaft keine Hoffnungen mehr, dass der 29-Jährige noch rechtzeitig fit werden könne. Die Chance auf eine Nominierung sei "nahe Null", heißt es in dem Bericht - auch weil Nationaltrainer Didier Deschamps bereits mehrfach angekündigt hatte, nur Spieler mit nach Katar zu nehmen, die für das erste Spiel fit sind. Eine Nominierung Pogbas, damit dieser nach dann siebenmonatiger Wettkampfpause in der K.-o.-Runde wieder eingreifen könne, gilt als ausgeschlossen.

Für den amtierenden Weltmeister ist es der nächste personelle Rückschlag auf der Mission Titelverteidigung, womöglich wird Frankreich ohne die komplette Defensivzentrale von 2018 antreten: Auch N'golo Kanté, der zusammen mit Pogba beim Titelgewinn die Doppelsechs bildete, wird verletzungsbedingt ausfallen. Raphael Varane, der neben dem mittlerweile keine Rolle mehr spielenden Samuel Umtiti in der Innenverteidigung stand, ist ebenfalls noch fraglich.

Seinen WM-Kader wird Deschamps am 9. November live im französischen Fernsehen präsentieren.