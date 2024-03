AC Florenz trauert: Geschäftsführer Barone ist tot

Die AC Florenz hat am Dienstag eine traurige Nachricht vermelden müssen: Geschäftsführer Joe Barone verstarb im Alter von 57 Jahren an einer plötzlichen Krankheit.

Starb am Dienstag in Alter von 57 Jahren: Florenz-Geschäftsführer Joe Barone. imago images

"Die Fiorentina trauert um eines ihrer Aushängeschilder, das die jüngere Geschichte des Vereins geprägt hat und nie vergessen werden wird." Mit diesen Worten beginnt die Meldung des Serie-A-Klubs AC Florenz zum Tode von Geschäftsführer Joe Barone. Dieser verstarb im Alter von 57 Jahren im Krankenhaus San Raffaele in Mailand. Zuvor war er auf einer herzchirurgischen Intensivstation behandelt worden, laut übereinstimmenden Medienberichten hatte er einen Herzinfarkt erlitten.

Am Mittwoch wäre Barone 58 Jahre alt geworden

Erst am Sonntag war Barone, der am Mittwoch 58 Jahre alt geworden wäre, plötzlich erkrankt, die Partie zwischen der Viola und Atalanta Bergamo deshalb kurzfristig abgesagt worden.

"Alle, die mit der Fiorentina verbunden sind, sind zutiefst erschüttert über den schrecklichen Verlust eines Mannes, der mit großer Professionalität und viel Herzblut für diese Farben gearbeitet hat", heißt es in der Verlautbarung weiter. Barone "war ein geschätzter Freund, der in den glücklichsten und vor allem in den schwierigsten Momenten immer stark blieb". Der gebürtige Sizilianer hatte viele Jahre in den USA verbracht und war zwischenzeitlich auch Vizepräsident von Cosmos New York, dem ehemaligen Verein von Franz Beckenbauer. Seit 2019 arbeitete er bei der AC.

Florenz muss damit nach etwas mehr als sechs Jahren erneut den Tod eines wichtigen Vereinsmitglieds hinnehmen. Der damalige Kapitän Davide Astori war am 4. März 2018 vor einem Auswärtsspiel in Udine im Teamhotel an einem Herzstillstand gestorben. Nun will die ganze Viola-Familie für Barones Familie da sein.