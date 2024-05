"Absolutes Ausrufezeichen": Lars Bender wird U-17-Coach in Unterhaching

Lars Bender hat seinen ersten Job als hauptverantwortlicher Trainer übernommen. Der 35-jährige Ex-Profi trainiert ab der kommenden Spielzeit die U 17 der SpVgg Unterhaching, die in der DFB-Nachwuchsliga starten wird.

Der frühere Bundesliga-Profi Lars Bender wird ab der kommenden Saison erstmals als Cheftrainer im Junioren-Bereich an der Seitenlinie stehen. Bei der SpVgg Unterhaching übernimmt er den U-17-Jahrgang von Patrick Unterberger, den er gemeinsam mit den Co-Trainern Vitali Matvienko und Thomas Schmeizl betreuen wird.

Die Hachinger U 17 sicherte sich in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft in der Bayernliga und geht ab der kommenden Saison in der neugegründeten DFB-Nachwuchsliga an den Start, die die bisherige Junioren-Bundesliga ablöst und die Entwicklung der Talente in Deutschland verbessern soll.

Präsident Manfred Schwabl freute sich, mit der Verpflichtung von Bender ein "absolutes Ausrufezeichen im bayerischen Fußball" gesetzt zu haben. Dass man den 35-Jährigen überzeugen konnte, spreche "für unsere tolle Nachwuchsarbeit und den Hachinger Weg".

Der Job bedeutet für mich in meiner Entwicklung den nächsten und für mein Empfinden richtigen Schritt, Lars Bender

Bender selbst gab sich "sehr glücklich über die Entscheidung, da es für mich in meiner Entwicklung den nächsten und für mein Empfinden richtigen Schritt bedeutet". Besonders freut er sich darauf, "in der Verantwortung zu stehen und den Jungs in ihrer Entwicklung zu helfen." Die Spielvereinigung passe aufgrund der "nahbaren, menschlichen und umgänglichen Kultur" perfekt zu ihm.

In Unterhaching kennt sich Bender bereits aus, schließlich spielte er in der Jugend von 1999 bis 2002 bei der Spielvereinigung, ehe er sich dem TSV 1860 München anschloss, wo ihm der Durchbruch gelang. Anschließend trug er zwölf Jahre lang das Trikot von Bayer 04 Leverkusen.

Nach dem Ende seiner aktiven Profikarriere im Sommer 2021 sammelte Bender ab Juli 2022 Erfahrungen als Co-Trainer bei den DFB-Junioren. Erst zählte er zum U-15-Stab von Marc-Patrick Meister, mit dem er gemeinsam ein Jahr später zur U 16 aufrückte. Seit dem 1. Januar dieses Jahres war Bender Co-Trainer der U 17 unter Michael Prus.