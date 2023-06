Tiefgreifende Veränderungen: DFB macht Nachwuchsliga offiziell

Ab der Saison 2024/25 wird der Nachwuchsfußball in Deutschland reformiert. Die A- und B-Junioren-Bundesligen wird es dann in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben.

Am Mittwoch hat der DFB-Vorstand eine grundlegende Reform der höchsten Junioren-Wettbewerbe offiziell beschlossen. Dabei wurden sowohl die Wünsche der NLZ-Vereine als auch die der Amateurklubs berücksichtigt, nachdem sich die Parteien seit dem Startschuss des "Projekt Zukunft" im September 2019 jahrelang uneinig waren.

Die anstehende Spielzeit 2023/24 soll noch als Übergangssaison gelten, ab 2024/25 sollen die beschlossenen Veränderungen greifen. Die bisher drei Staffeln der A- und B-Junioren-Bundesliga werden abgelöst durch die U 19 und U 17 DFB-Nachwuchsliga, in der Bundesligisten und Amateurvereine von Beginn an zusammenspielen. Alle NLZ-Vereine sind dauerhaft in der Nachwuchsliga vertreten, Abstiege sind daher nicht möglich. Die Anzahl der teilnehmenden Teams ist zudem nicht gedeckelt. Während der Saison ist die Nachwuchsliga außerdem durchlässig - maximal elf Amateurvereine stoßen zur Hauptrunde zusätzlich zum Teilnehmerfeld dazu und können sich für die Vorrunde der kommenden Saison qualifizieren.

Die Nachwuchsliga wird sich laut Verbandsmitteilung in zwei Phasen aufteilen. Zunächst wird eine Vorrunde bestehend aus mehreren regionalen Staffeln ausgespielt. Alles Teams treten in Hin- und Rückrunde gegeneinander an. Die Top 3 der jeweiligen Vorrunden qualifizieren sich dann für Liga A der Hauptrunde, die restlichen Vereine für die Liga B. Beide Ligen werden erneut in Staffeln aufgeteilt und spielen eine Hin- und Rückrunde. Der Deutsche Meister wird unter den Mannschaften aus der Liga A in einer Endrunde ausgespielt. Zur Liga B der Hauptrunde stoßen derweil elf Amateurvereine, die sich über Regional- beziehungsweise Landeswettbewerbe (zweithöchste Spielklassen) qualifizieren.

Entwicklung ohne Ergebnisdruck

Das Ziel: eine bessere individuelle Entwicklung der Spieler und infolgedessen ein höheres Niveau im gesamten deutschen Fußball. Dies soll "ohne zu hohen Ergebnisdruck durch drohende Abstiege und ohne zu viel Mannschaftstaktiken" gelingen, wie es Hermann Winkler, für den Nachwuchs zuständiger DFB-Vizepräsident, beschreibt. Im Detail: "Die Wettbewerbe sollen vorrangig der Überprüfung der im Training erarbeiteten Lerninhalte der Talente aus den Profi- und Amateurvereinen dienen und nicht der zu frühen taktischen Gegnervorbereitung", so Winkler weiter.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, spricht derweil von einem "Meilenstein in der Förderung unserer Nachwuchstalente." Es sei "an der Zeit, mutige Veränderungen anzugehen, um unseren Spielern noch bessere Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln."