"Absoluter Wunschspieler": Sandhausen verpflichtet Otto von St. Pauli

David Otto verstärkt den Angriff von Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, das teilte der Verein am Dienstagabend offiziell mit. Der 24-Jährige konnte sich beim FC St. Pauli in der vergangenen Saison nicht durchsetzen.

Der Umbruch beim SV Sandhausen nach dem Abstieg aus der 2. Liga schreitet weiter voran. Am Dienstag stellte der SVS Neuzugang Nummer 15 vor: David Otto. Nach nur einem Jahr beim FC St. Pauli wechselt der Stürmer an den Hardtwald, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit David Otto verpflichten wir große Qualität, die uns nach vorne bringen wird. David kommt aus der Region und konnte bereits in der 2. Liga beweisen, was er kann", wird Sportdirektor Matthias Imhof in einer Stellungnahme des Vereins zitiert.

Trainer Danny Galm ergänzte, bei Otto handele es sich um einen "absoluten Wunschspieler", den der Klub "schon länger auf dem Schirm" gehabt habe. "Er passt charakterlich ins Team und wird unsere Offensive verstärken. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden und St. Pauli dem Wechsel unkompliziert zugestimmt hat", so Galm.

Mit der Erfahrung aus 94 Zweitliga-Spielen nach Sandhausen

Otto sammelte in der Vergangenheit im Trikot von Jahn Regensburg, dem 1. FC Heidenheim sowie in der Vorsaison beim FC St. Pauli Erfahrung in insgesamt 94 Zweitligaspielen. Der in der Hoffenheimer Jugend ausgebildete Mittelstürmer kam für die TSG auch auf drei Bundesliga-Einsätze.

Im Sommer 2022 wechselte er zu St. Pauli, kam bei den Hamburgern aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In insgesamt 27 Liga-Einsätzen in der Vorsaison kam er 23-mal von der Bank, dabei erzielte er zwei Tore. Im DFB-Pokal kam er in zwei Spielen auf einen weiteren Treffer.