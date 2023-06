"Absolute Wunschlösung": Grodowski kehrt nach Münster zurück

Preußen Münster hat den dritten Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison bekanntgegeben. Es handelt sich um einen alten Bekannten.

Die Rückkehr ist perfekt: Nach zwei Jahren ist Joel Grodowski wieder ein Teil von Preußen Münster. Dies gab der Drittliga-Aufsteiger am Freitag auf seiner Website bekannt.

Ab dem Moment, in dem ich wusste, dass Preußen Münster eine Option ist, war es meine absolute Wunschlösung. Joel Grodowski

Grodowski selbst ist sehr glücklich über das Comeback an der Hammer Straße. "Ich freue mich total, dass die Rückkehr geklappt hat. Ab dem Moment, in dem ich wusste, dass Preußen Münster eine Option ist, war es meine absolute Wunschlösung", erklärt der Angreifer.

Grodowski wurde "nie aus den Augen verloren"

Nach zwei Jahren in Ostwestfalen beim SC Verl samt sieben Toren in 47 Spielen schließt sich Grodowski nun wieder den Münsteranern an, für die er sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga agierte (neun Tore in 47 Partien). Eine Rückholaktion mit Ansage, wenn man Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer Glauben schenkt. "Wir haben Joel seit er uns vor zwei Jahren verlassen hat nie aus den Auge verloren", meint dieser.

In den vergangenen beiden Jahren habe Grodowski "sportlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und bewiesen, dass er die Qualität für die 3. Liga besitzt", so Niemeyer weiter. "Dazu wissen wir natürlich, dass er menschlich super in die Mannschaft passt". Die "Geschwindigkeit und Dribblings" Grodowskis seien hervorzuhebende Attribute des Stürmers. Er werde "uns in unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben. Wir freuen uns sehr, dass Joel in Zukunft wieder den Adler auf der Brust trägt."

Wir freuen uns sehr, dass Joel in Zukunft wieder den Adler auf der Brust trägt. Gesschäftsführer Sport Peter Niemeyer

Über die Rückkehr zeigt sich derweil auch "Johnny" überglücklich und erklärt, sich sehr über den Aufstieg gefreut zu haben. "Ich stand mit Jungs wie Nicolai Remberg oder Dennis Daube noch in Kontakt.". Er schließt: "Ich habe mich in meinen beiden Jahren in Münster sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich jetzt wieder zurück bin!"