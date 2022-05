"Absolute Identifikationsfigur": Zwickau verlängert mit Frick

Der FSV Zwickau verlängert den auslaufenden Vertrag mit Urgestein Davy Frick. Als erster aktiver Spieler des Vereins erhält Frick zudem einen Platz im neugeschaffenen "Legendeneck".

"Der FSV Zwickau ist für mich pure Leidenschaft", so verkündete Frick (32) in der Pressemitteilung des FSV seine Vertragsverlängerung. Der Verteidiger kam im Sommer 2011 von Carl Zeiss Jena nach Zwickau und stieg aus der Oberliga mit den Schwänen bis in die 3. Liga auf. In der Zeit absolvierte der Verteidiger 371 Pflichtspiele für die Sachsen.

Nun werden noch weitere dazu kommen. Sein auslaufender Vertrag wurde um ein weiteres Jahr mit Option verlängert. "Es ist schön zu sehen, dass ein Spieler so lange in einem Verein spielen und sich trotzdem weiter entwickeln kann", sagt Sportdirektor Toni Wachsmuth, "deshalb freuen wir uns, dass Davy Frick und der FSV Zwickau auch weiterhin zusammengehören werden."

Frick wird im "Legendeneck" verewigt

Beim letzten Heimspiel der Saison gegen Absteiger Würzburg soll das von Fans geschaffene "Legendeneck" am Stadion eingeweiht werden. Dort sollen Porträts von Spielern aufgehängt werden, die mindestens 150 Spiele für den FSV absolviert haben. Frick wird der erste noch aktive Profi, dem diese Ehre gebührt.

"Davy ist eine absolute Identifikationsfigur für den gesamten Verein", freut sich Wachsmuth, "er verkörpert genau die Tugenden, die in der 3. Liga sehr wichtig sind. Wir hoffen, dass er fit bleibt und auch in der neuen Saison die Mannschaft führen wird."