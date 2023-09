Abschied von PSG: Gerrard und Henderson lotsen Wijnaldum zu Al-Ettifaq

Einen Tag nach Transferschluss in vielen europäischen Ligen hat Saudi-Arabien einen weiteren prominenten Namen in die Wüste geholt: Georginio Wijnaldum (32) wechselt von PSG zu Al-Ettifaq - wo der Niederländer auf alte Bekannte trifft.

Auch Jürgen Klopp beschäftigte der Umstand schon Anfang August. Während in vielen europäischen Top-Ligen seit dem 2. September keine Spieler mehr verpflichtet werden können, darf zum Beispiel die Liga in Saudi-Arabien weiter munter einkaufen - bis zum 20. September. "Zumindest für uns in Europa ist das nicht hilfreich. UEFA oder FIFA müssen eine Lösung dafür finden", forderte der deutsche Trainer des FC Liverpool.

Ein erster prominenter Name, den es nach Ablauf der Transferfrist in der Ligue 1 in die Saudi Professional League zieht, ist Georginio Wijnaldum. Dass der 90-malige niederländische Nationalspieler Paris Saint-Germain verlässt, scheint den amtierenden französischen Meister aber nur bedingt zu treffen. Die Pressemitteilung am späten Samstagabend ist kurz gehalten, enthält keine Stimme - weder von Wijnaldum noch von einem Verantwortlichen. Steine wurden dem Mittelfeldspieler offenbar nicht in den Weg gelegt.

PSG nimmt die acht Millionen Euro, die dem Vernehmen nach für den Transfer fließen, gerne mit. Wenige Stunden zuvor hatte sich der Hauptstadtklub erst den 95-Millionen-Euro-Wechsel von Randal Kolo Muani "gegönnt". Von diesem hört Wijnaldum nur noch aus der Ferne. Der 32-Jährige geht im Herbst seiner Karriere zu Al-Ettifaq, das ihn übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet hat.

Den gebürtigen Rotterdamer von einem Wechsel überzeugt haben könnten Trainer Steven Gerrard und Mittelfeld-Anführer Jordan Henderson (33), die sich in diesem Sommer ebenfalls dem saudi-arabischen Klub angeschlossen hatten. Wijnaldum spielte zwischen 2016 und 2021 für den FC Liverpool, kam in dieser Zeit auf 237 Pflichtspiele (22 Tore, 16 Vorlagen). Bei den Reds hatte er die erfolgreichste Zeit seiner Karriere mit dem Premier-League-Titel 2020, dem Champions-League-Titel 2019, dem UEFA-Supercup-Triumph 2019 und dem Klub-WM-Sieg 2019.

Nur 38 Pflichtspiele für PSG

Von Liverpool war Wijnaldum im Sommer 2021 ablösefrei zu PSG gewechselt. Für die Franzosen machte der in den letzten Jahren auch oft angeschlagene Antreiber gerade einmal 38 Pflichtspiele (drei Tore, drei Assists), wurde in der Saison 2022/23 an die Roma ausgeliehen (14-mal Serie A, neunmal Europa League - zwei Treffer, eine Vorlage) - und nun endgültig abgegeben.

Bei Al-Ettifaq bildet Wijnaldum künftig wieder gemeinsam mit Henderson die Schaltzentrale im Mittelfeld. Gerrard hatte im Sommer auch den schottischen Innenverteidiger Jack Hendry und den französischen Angreifer Moussa Dembelé in die Wüste gelockt. Nach fünf Spieltagen ist Wijnaldums neuer Verein Fünfter - mit nur drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal.