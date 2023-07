Ablöse im Millionenbereich: Hettwer wechselt zum BVB

Der Transfer von Julian Hettwer zur U 23 von Borussia Dortmund ist perfekt. Für den 20-jährigen Stürmer vom MSV Duisburg greift der BVB für Drittliga-Verhältnisse tief in die Tasche.

Bereits am Donnerstag hatte der kicker in Übereinstimmung mit anderen Medien über den bevorstehenden Transfer von Duisburgs Julian Hettwer zu Borussia Dortmund berichtet, am Freitag stellte der BVB den Neuzugang schließlich offiziell vor. Wie die Schwarz-Gelben in einer Pressemitteilung bekannt gaben, unterschrieb der 20-jährige Stürmer einen "langfristigen Vertrag". Über die genaue Dauer machte der Klub keine Angaben.

Für die Zebras stellt der Abgang des talentierten Angreifers, der seit Sommer 2018 beim MSV spielte, aus sportlicher Sicht einen herben Verlust dar. Laut der "WAZ" müssen die Dortmunder deshalb für Drittliga-Verhältnisse tief in die Tasche greifen, um sich die Dienste Hettwers zu sichern. Die Ablösesumme soll im siebenstelligen Bereich liegen - also jenseits der Millionen-Grenze.

Zimmermann über Hettwer: "Puzzleteil, das uns in der Offensive noch gefehlt hat"

"Ich freue mich, dass Julian mit uns ins Trainingslager fährt und wir ihn direkt integrieren können. Er ist das Puzzleteil, das uns in der Offensive noch gefehlt hat", erklärt U-23-Trainer Jan Zimmermann. Ingo Preuß, Sportlicher Leiter beim Dortmunder Drittliga-Team, lobte den 20-Jährigen ebenfalls: "Julian ist ein sehr interessanter, junger und entwicklungsfähiger Stürmer, den wir schon länger beobachtet haben."

Auch aus Duisburger Sicht machte der Wechsel des Angreifers, der beim MSV noch einen Vertrag bis 2024 besaß, Sinn, wie Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp erklärte: "Das vorliegende Angebot war sowohl für uns als auch für den Spieler eines, das wir nicht ablehnen konnten."

Der ehemalige U-19-Nationalspieler, der vor seiner Zeit bei den Zebras bereits in der Jugend von Bochum und Schalke aktiv war, absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 60 Spiele für die Duisburger (sieben Tore). In der Saison 2022/23 wurde der 20-Jährige nach der Winterpause Stammspieler beim MSV und sammelte in dieser Zeit sieben Scorerpunkte (fünf Tore und zwei Assists). Nun will Hettwer beim BVB den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.