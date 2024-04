Abgefälscht ins Glück: Stefaniak lässt Aue spät jubeln

3. Liga - Highlights by MagentaSport 06.04.2024

5:23In Unterzahl kam Schlusslicht Freiburg II beim Gastspiel in Aue zum Ausgleich, stand am Ende aber doch mit leeren Händen da. Marvin Stefaniak zog in der 84. Minute aus gut 20 Metern und hatte dabei etwas Glück.