Ab Sommer: Paul Kujawski wird neuer Trainer des SV Eichede

Der SV Eichede und Trainer Denny Skwierczynski lassen ihre Zusammenarbeit zum Ende der aktuellen Saison auslaufen. Nachfolger beim Oberligisten wird mit Paul Kujawski der aktuelle U-23-Coach des Vereins.

Oberliga Schleswig-Holstein Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der 47-Jährige Skwierczynski hatte im März 2019 das Traineramt übernommen, Vorstand und Trainer haben sich nun aber in einem gemeinsamen Gespräch darauf verständigt, den zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag nicht zu verlängern. Für die laufende Saison bleibt der Meistertitel in der Oberliga Schleswig-Holstein das gemeinsame Ziel. "Ich hatte und habe hier noch immer eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Der SV Eichede ist ein sehr gut geführter Verein mit einem tollen Umfeld und einer herausragenden Nachwuchsarbeit. Wir haben in den letzten drei Jahren gemeinsam eine leistungsstarke Ligamannschaft entwickeln können und wollen die laufende Saison maximal erfolgreich abschließen", wird Skwierczynski zitiert.

Nach vielen Monaten unter Pandemie-Bedingungen und der hoffentlich schrittweisen Rückkehr in die Normalität werde das Amt des Liga-Trainers noch größere zeitliche Ressourcen als bisher erfordern, schreibt der SVE in einer Pressemeldung. Dies betreffe sowohl Trainingsinhalte, als auch vereinsstrategische Vorgaben, wie die enge Verzahnung von Liga, U 23 und Nachwuchsbereich. "Denny Skwierczynski würde dies aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen nicht in vollem Umfang möglich sein, sodass beide Seiten sich darauf verständigten, die Zusammenarbeit auslaufen zu lassen", heißt es in der Meldung. Auch Co-Trainer Stefan Richter, dem als dreifacher Familienvater die zeitlichen Möglichkeiten fehlen, wird seine Tätigkeit für die Liga-Mannschaft des SV Eichede zum 30. Juni 2022 beenden.

Der zukünftige Trainer Paul Kujawski ist bereits seit 2015 für den SV Eichede tätig. Derzeit trainiert der 34-jährige A-Lizenz-Inhaber die U 23, mit der er die Tabelle der Landesliga Holstein anführt. "Der SV Eichede hat mir in den vergangenen Jahren viel Vertrauen geschenkt und mir die Möglichkeit gegeben, zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich bin stolz, jetzt Ligatrainer dieses außergewöhnlichen Vereins werden zu dürfen und freue mich sehr auf meine neue Aufgabe", so Paul Kujawski.