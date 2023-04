Aalen-Goalgetter Kienle: "Diesen Jungs traue ich alles zu"

Seit fünf Spielen ist der VfR Aalen ungeschlagen. Dabei überzeugten zuletzt vor allem die jungen Spieler. Steffen Kienle hingegen hat das Spiel bei seinem Ex-Verein SSV Ulm 1846 wegen seiner Rotsperre nur als Zuschauer erlebt. Wie schon in der Hinrunde, die er aufgrund eines Achillessehnenrisses komplett verpasst hatte.

Es läuft nicht rund für den Torjäger des VfR Aalen in dieser Saison. Denn auch im neuen Jahr bleiben die Rückschläge nicht aus. Zuerst der Nasenbeinbruch und eine weitere Zwangspause, nun der Platzverweis.

So bitter der Ausfall des Angreifers ist, der VfR zeigt aktuell, dass er mit Rückschlägen umgehen kann. In Ulm fehlten neben Kienle auch die Führungsspieler Ali Odabas, Stefan Wächter und Kapitän Alessandro Abruscia. Trotzdem trotzte das Team von Tobias Cramer dem Tabellenführer ein 0:0 ab. Es war bereits das fünfte ungeschlagene Spiel in Folge.

Lob für Schaupp

"Die Jungs, die reinkommen, funktionieren", sagt der Trainer und nennt stellvertretend den jungen Michael Schaupp (20). "Er macht es sehr, sehr gut." Der Innenverteidiger war zu Saisonbeginn nur zweite Wahl, inzwischen ist er eine feste Größe in der Abwehrkette. Dasselbe gilt für Mehmet Bagci (21), der in Ulm mit Schaupp das Innenverteidiger-Duo bildete. "Die Jungen kommen rein, und schon zum zweiten Mal steht hinten die Null", freut sich auch Kienle und stellt klar, dass "ich diesen Jungs alles zutraue".

Auch an diesem Samstag gegen das nächste Spitzenteam TSV Steinbach Haiger. Der erfahrene Stürmer wagt angesichts der jüngsten Serie sogar den Blick nach vorne: "Wenn wir die kommenden Spiele genauso bestreiten wie die vergangenen fünf, dann werden wir am Ende mit dem Abstieg nichts zu tun haben." Bis dahin hofft Kienle, dass er dem VfR selbst auch noch mit dem einen oder anderen Tor weiterhelfen kann.