Trotz sieben Toren Führung: Kiel entgleitet der Sieg kurz vor Schluss

Beinahe wäre dem THW Kiel am Mittwochabend im Rückspiel in der Champions League bei Aalborg die Revanche für die deftige Heimniederlage vor sechs Tagen geglückt - der Sieg entglitt den "Zebras" jedoch kurz vor Schluss.

Der Auswärtssieg in Dänemark war dabei zum Greifen nah, führte der Rekordmeister doch zwischenzeitlich mit satten sieben Toren. Ohne Trainer Filip Jicha (Infekt) sowie die angeschlagenen Spieler Harald Reinkind und Rune Dahmke legten die Kieler unter der Leitung von Assistent Christian Sprenger flott los, gingen zunächst mit 3:1 (3.) in Führung, später hieß es nach einem Treffer von Eric Johansson sogar 14:9 (24.).

Gerade die Defensive der "Zebras" um Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Domagoj Duvnjak überzeugte in dieser Phase, während es vorne viel glatter lief als noch vor wenigen Tagen beim 18:27 im Heimspiel gegen Aalborg. Das lag aber auch daran, dass der Ex-Kieler Niklas Landin im Vergleich zum letzten Duell keinen Sahnetag erwischt hatte.

Zwölf Minuten vor Schluss sah der THW bereits wie der sichere Sieger aus, führte er doch 22:15. Doch dann folgte die böse Überraschung, auf einmal steigerten sich die Dänen über die Maßen, während bei den Kielern viel schiefging.

So kam es, dass in der 58. Spielminute auf einmal ein 27:27 (58.) an der Anzeigewand stand. Das war dann auch der Endstand, auch weil in der Schlussminute Niclas Ekberg auf Kieler und Mikkel Hansen auf Aalborger Seite jeweils einen Siebenmeter vergaben und Duvnjaks letzter Wurf des Spiels geblockt wurde.

Bester Werfer des Spiels war Kiels Nikola Bilyk mit sechs Toren, bei den Dänen waren Lukas Nilsson und Simon Hald mit je fünf Treffern top.

Aalborg Handbold - THW Kiel 27:27 (13:17)

Tore Aalborg: Nilsson (5), Hald Jensen (5), Björnsen (4), Hansen (3), Juul (3), Hoxer Hangaard (3), Vlah (2), Barthold (1), Antonsen (1)

THW Kiel: Bilyk (6), Wiencek (5), Ekberg (5), Johansson (4), Gurbindo Martinez (3), Landin Jacobsen (2), Wallinius (1), Ellefsen A Skipagötu (1)

Zuschauer: 5500