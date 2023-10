Vinicius Junior im Clasico erneut rassistisch beleidigt

Zum wiederholten Male wurde Vinicius Junior Opfer rassistischer Beleidigungen. La Liga und der FC Barcelona haben nach dem Clasico bereits Ermittlungen angekündigt.

Wie viel kann ein Mensch ertragen? Diese Frage wäre im Falle von Vinicius Junior durchaus angebracht. Zum wiederholten Male wurde der Brasilianer Opfer rassistischer Beleidigungen. Diesmal beim brisanten Clasico am späten Samstagnachmittag.

Als der Offensivspieler von Real-Coach Carlo Ancelotti tief in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, flogen ihm Beleidigungen von der Tribüne entgegen - sowie ein gelber Gegenstand, der an die Form einer Banane erinnerte.

Vinicius Junior wurde in der Vergangenheit mehrfach angefeindet. Erst beim vergangenen Ligaspiel in Sevilla, bei dem Real nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, wurde der 23-Jährige wieder rassistisch beleidigt. Der Fan, der die Bewegungen eines Affen nachgeahmt hatte, wurde von Sevilla bereits identifiziert und mit einem Stadionverbot belegt.

Auch im Falle des Clasicos dürften die Beleidigungen Konsequenzen haben. "Der FC Barcelona wird stets die Werte des Fußballs und des Sports wie den Respekt vor dem Rivalen verteidigen und wird daher jede rassistische Beleidigung untersuchen, die heute Nachmittag während des Spiels gegen Real Madrid aufgetreten sein könnte", schrieb Barça noch am Samstagabend beim Kurznachrichtendienst X.

Ancelotti packt Vinicius Junior am Unterarm

Den Konjunktiv kann sich Barcelona aber offenbar sparen: Nach Informationen der "Marca" hat La Liga die rassistischen Beleidigungen bereits erkannt und arbeitet gemeinsam mit den Sicherheitskräften daran, entsprechende Beweise für den Vorfall zusammenzutragen.

Eine bemerkenswerte Szene, die sich rund um die Auswechslung abspielte und hinterher in spanischen Medien diskutiert wurde: Weil sich Vinicius Junior, für den in der sechsten Minute der Nachspielzeit Lucas Vazquez in die Partie kam, beim Gang Richtung Seitenlinie aufreizend viel Zeit ließ und sogar vom Unparteiischen ermahnt wurde, zog ihn Ancelotti mit einem beherzten Griff an den Unterarm vom Feld.

Weil Vinicius Junior weiter mit dem Linienrichter diskutierte, geleitete ihn Ancelotti noch ein Stück in Richtung Bank. Kritik am Brasilianer wollte er nicht aufkommen lassen. Mit der Geste habe der Italiener seinem Angreifer nur "geholfen rauszukommen".