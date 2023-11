Trotz Klausel: Löwen wollen Zwarts gegen Ex-Klub einsetzen

Personell gebeutelt geht der TSV 1860 München in das Heimspiel gegen Jahn Regensburg. Die Dienste von Joel Zwarts wären da wichtig, doch ein Einsatz würde wohl Geld kosten. Die Löwen sind aber bereit, diese Extrasumme aufzubringen.

Im vergangenen August hatte Joel Zwarts das rote Regensburger gegen das blaue Löwen-Trikot getauscht. Beim Wechsel des niederländischen Stürmers hatte der Jahn allerdings wohl eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen, die einen Einsatz des 24-Jährigen gegen seinen Ex-Klub zumindest erschwert. Denn kommt Zwarts am Samstag gegen Spitzenreiter Regensburg zum Einsatz, muss der TSV 1860 eine fünfstellige Extrasumme berappen.

Entgegen der Annahme von vor ein paar Tagen wären die Giesinger nach kicker-Informationen auch bereit dazu, die Zusatzzahlung in Kauf zu nehmen. Denn die Personallage ist beim ehemaligen Bundesligisten angespannt. Leroy Kwadwo (Rotsperre), Niklas Lang (5. Gelbe Karte) und Morris Schröter (Gelb-Rot-Sperre) kassierten beim bitteren 1:2 in doppelter Unterzahl bei Viktoria Köln, durch das sich der TSV vorerst aus dem Verfolgerfeld verabschieden musste, jeweils eine Sperre.

Zu allem Überfluss steht aber ungeachtet aller vertraglicher Formalitäten weiterhin ein Fragezeichen hinter Zwarts' Einsatz. Der 1,90-Meter-Angreifer, dem in der laufenden Saison bisher vier Tore in elf Partien gelangen, kämpfte zuletzt mit einer Bauchmuskelzerrung, weshalb er auch am vergangenen Spieltag nicht zum Einsatz gekommen ist.

Cheftrainer Maurizio Jacobacci, der wie Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer mit einem Innenraumverbot belegt wurde und von seinem Assistenten Stefan Reisinger vertreten wird, muss sich deshalb noch gedulden - würde den Stürmer aber wohl einsetzen, sofern dieser grünes Licht gibt.

Immerhin kann das Trainerteam auf Albion Vrenezi setzen, dessen (fünfte) Gelbe Karte in Köln annulliert worden ist.