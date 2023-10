Fortuna-Verletztenliste wird länger: Auch de Wijs und Gavory fehlen im Pokal

Fortuna Düsseldorf ging vor der Saison mit dem kleinsten Kader aller Erst- und Zweitligisten ins Rennen. Nun schlägt auch noch das Verletzungspech zu. Coach Daniel Thioune betont das Positive.

Bereits beim 4:1-Sieg Fortuna Düsseldorfs bei Eintracht Braunschweig schlug bei den Rheinländern das Verletzungspech zu. Matthias Zimmermann zog sich an der Hamburger Straße eine Stressfraktur im Mittelfuß zu und wird "bis auf Weiteres" ausfallen. In der gleichen Partie musste Shinta Appelkamp vorzeitig vom Feld, der 22-Jährige steht wegen muskulären Problemen an der Wade "vorerst nicht zur Verfügung". Angreifer Daniel Ginczek (muskuläre Probleme) hatte die Reise nach Niedersachsen gar nicht erst angetreten.

In den letzten Tagen erreichten F95-Coach Daniel Thioune weitere Ausfallmeldungen. So kann Florian Kastenmaier die Reise zur Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Dienstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der SpVgg Unterhaching wegen einer Erkrankung nicht antreten. Der Ausfall des Stammkeepers trifft die Fortunen aber nicht so hart, war für das Pokalmatch beim Drittligisten doch sowieso Karol Niemczycki vorgesehen.

Anders sieht es dagegen bei Jordy de Wijs und Nicoals Gavory aus. Ersterer musste in Braunschweig ebenfalls ausgewechselt werden, dass er nicht mitwirken kann, hatte sich laut Thioune angedeutet. Gavory meldete sich kurzfristig aus privaten Gründen ab.

Thioune beruft fünf Nachwuchsspieler

Durch den Ausfall der beiden Verteidiger sieht es besonders in der Defensive sehr dünn aus - dort fehlt auch Kapitän André Hoffmann weiterhin wegen seiner Schulterluxation. Für de Wijs dürfte Tim Oberdorf beginnen, der bereits in Braunschweig für den Niederländer eingewechselt worden war. Ansonsten steht keine gelernte Alternative mehr zur Verfügung.

Thioune wird sich deswegen erneut bei der eigenen U 23 bedienen: Robin Bird, Tim Corsten, Daniel Bunk und King Manu werden die Reise vor die Tore Münchens mit antreten. Ebenfalls an Bord sein wird Klaus Sima Suso aus der U 19.

Verstärkungen im Winter? "Mit Sicherheit"

Die Ausfälle sind für ein Spiel zu kompensieren, wohl nicht aber über die komplette Saison, in der die Fortuna bisher eine hervorragende Rolle spielt. "Wir werden im Winter mit Sicherheit nachrüsten", sagte deshalb auch Sportdirektor Christian Weber. "Das ist kein großes Geheimnis."

Der ehemalige Fortuna-Profi und langjährige Scout hofft deshalb darauf, dass die Fortuna trotz des Personalengpassen das Achtelfinale erreichen wird und somit im Pokal schwarze Zahlen schreiben kann: "Wir würden uns freuen, wenn dadurch der finanzielle Spielraum ein bisschen größer wird."