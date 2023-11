Wie Stamm Freiburg II wieder in die Spur bringen will

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg musste bislang die meisten Niederlagen (acht) in der 3. Liga hinnehmen. Damit stehen die Breisgauer aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vor dem Spiel bei Top-Team Dynamo Dresden erklärt Trainer Thomas Stamm, wie er den Vorjahreszweiten wieder in die Spur bringen will.

Für die U 23 des SC Freiburg läuft es in der 3. Liga in dieser Saison weiterhin nicht rund. Der letztjährige Vizemeister rangiert in dieser Spielzeit nach zwölf Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz mit nur einem Zähler Vorsprung auf Ligaschlusslicht Duisburg (sieben Punkte).

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) dürften es die Breisgauer zu Gast bei Titelanwärter Dynamo Dresden, der bisher alle sechs Spiele vor eigener Kulisse für sich entscheiden konnten, erneut schwer haben, wichtige Punkte gegen den Abstieg einzufahren.

Am letzten Spieltag, beim 0:1 gegen Erzgebirge Aue, habe man zwar Fortschritte erkennen können, "aber wir sind in unserer neuen Zusammensetzung über die gesamte Spieldauer noch nicht so stabil, wie wir uns das wünschen. Deshalb können wir nur weiter daran arbeiten, jetzt erneut einen Schritt vorwärts zu machen", wird Freiburgs Trainer Thomas Stamm auf der Website des Vereins zitiert. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten hat in den letzten sechs Ligapartien lediglich einmal gewinnen können und dabei nur drei Treffer erzielt.

Schwächste Offensive trifft auf stärkste Defensive

"Dynamo Dresden hat eine enorme Wucht, auch was Standardsituationen anbelangt. Wir müssen beim Verteidigen von Standards auf ein höheres qualitatives Level als bisher kommen", warnt Stamm im Hinblick auf den kommenden Gegner. "Genauso wie im Offensivspiel und was die Zielstrebigkeit und Konsequenz im vorderen Drittel angeht. Dann ist auch in diesem Spiel etwas für uns drin", so der 40-Jährige weiter zur Angriffsschwäche seiner Mannschaft, der in zwölf Spielen erst acht eigene Treffer gelangen (schlechteste Offensive gemeinsam mit dem MSV Duisburg).

Doch die Sachsen stellen ausgerechnet die beste Defensive der Liga (zehn Gegentore). "Deshalb müssen wir uns im Spiel mit dem Ball und was die Abschlüsse betrifft weiter steigern", meint Stamm. Allerdings könnte für den SCF von Vorteil sein, dass Dresden ein komplettes Spiel im Sachsenpokal in den Beinen hat. Am Dienstag bezwang Dynamo den Siebtligisten FV Eintracht Niesky mit 8:0. Allerdings rotierte Trainer Markus Anfang kräftig durch.

Trotzdem erwartet Freiburgs Coach "ein schweres, aber zugleich sehr spannendes Spiel, in dem auch von außen viel Wucht auf uns zukommt." Als Schlüssel, um gegen die körperliche Stärke des Gegners anzukommen, sieht Stamm: "Wir brauchen ganz viel Mentalität was die Zweikämpfe angeht, wenn wir etwas mitnehmen wollen."

Ambros zurück - Breunig mit Schleudertrauma raus

Stamm kann auswärts beim Zweitplatzierten der Liga wieder auf Lukas Ambros zurückgreifen. Der tschechische U-21-Nationalspieler musste zuletzt gegen Aue wegen einer Erkältung passen.

Anders die Situation bei Maximilian Breunig: Der gegen Aue bereits nach 41 Minuten ausgewechselte Stürmer, dem bislang die meisten Treffer aufseiten der Freiburger gelangen (zwei Tore), wird nicht mit nach Sachsen reisen. Beim Zusammenprall mit Aues Marco Schikora erlitt der 23-Jährige ein Schleudertrauma.