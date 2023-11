Reus im Glück? "Darüber brauchen wir nicht zu reden"

Mit einem krummen Treffer schoss Marco Reus den BVB gegen Hoffenheim ins Pokalachtelfinale. Für den Sieg war jedoch auch eine neue Dortmunder Qualität verantwortlich.

Es waren zwei äußerst gegensätzliche Spielhälften, die es im Dortmunder Signal-Iduna-Park beim 1:0-Erfolg der Borussia gegen die TSG Hoffenheim zu sehen gab. Im ersten Durchgang boten beide Teams ein packendes Spiel dar. Hüben wie drüben gab es gute Möglichkeiten, mit einem quantitativen Plus für die Hausherren, die mit fortschreitender Spieldauer immer dominanter aufgetreten waren.

Reus trifft "ein bisschen typisch"

"Eine sehr starke erste Halbzeit", hatte auch Gregor Kobel wahrgenommen und analysierte am "Sky"-Mikrofon: "Wir haben den Ball super laufen lassen und waren sehr dominant mit Ball." Folgerichtig war daher auch der Führungstreffer kurz vor der Pause gefallen. Auch wenn Torschütze Marco Reus dabei das nötige Quäntchen Fortune hatte, da er sich selbst anschoss. "Dass ich dabei auch ein wenig Glück hatte, darüber brauchen wir nicht zu reden", gab der Routinier selbst zu und befand nach einigen ausgelassenen Gelegenheiten im Vorfeld: "Das Tor war dann ein bisschen typisch."

Etwas untypisch, zumindest gemessen an den letzten Jahren, war indes die Leistung der Borussia gegen den Ball. "Hoffenheim hatte bis auf die erste Chance in den ersten Minuten gar nichts mehr", blickte Kobel auf die erste Halbzeit zurück und lobte auch die zweiten, deutlich weniger spektakulären 45 Minuten: "Wir haben es defensiv gut gemacht. Sie kamen kaum zu Chancen." Daher, so der Schweizer abschließend, "haben wir verdient gewonnen".

"Giftig", "gallig" und zu Null: Dortmunds neue Qualität

Hinter dem erneuten Zu-Null-Sieg scheint tatsächlich eine neue Qualität des BVB zu stecken. In bisher 14 Pflichtspielen stand sechsmal die Null, fünfmal davon gewann Dortmund - und das immer mit 1:0. "Wir stehen defensiv stabiler, und solange man kein Tor kassiert, kann man auch das Spiel nicht verlieren", fasste Abräumer Salih Özcan diesen Reifeprozess in der Mixed Zone zusammen und attestierte seinen Farben "gallig" und "giftig" gewesen zu sein.

Dennoch gab es aus Sicht der Dortmunder Protagonisten aber Luft nach oben. In der Offensive verfielen die Schwarz-Gelben ein wenig in alte Muster und ließen die ein oder andere Gelegenheit aus, der TSG vorzeitig den Zahn zu ziehen. "Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen", so Özcan. "Auch in der zweiten hätten wir mit dem zweiten Treffer den Sack zumachen müssen." Dass es dennoch für den Sieg gereicht habe, darüber sei der Ex-Kölner glücklich, richtete seinen Blick aber auch direkt wieder nach vorne: "Ab morgen heißt es: Fokus auf die Bayern."

Gegen den Rekordmeister tritt der BVB am Samstag im Bundesliga-Topspiel an (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und rechnet sich laut Özcan durchaus etwas aus: "Wir haben unsere Fans im Rücken und wollen unsere Heimstärke ausspielen. Wir erwarten ein hitziges Spiel."