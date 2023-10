Malone motzt über "Kinderfußball" - Köllner sorgt sich um Rausch

Der FC Ingolstadt ist mit 0:4 bei Arminia Bielefeld untergegangen. Cheftrainer Michael Köllner kritisierte die Defensivleistung, ärgert sich aber auch über die länger gewordene Ausfallliste.

Eigentlich hatte sich der FC Ingolstadt für das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld viel vorgenommen - am Ende stand jedoch eine sang- und klanglose 0:4-Schlappe, die für die Schanzer schon in den Anfangsminuten denkbar ungünstig begonnen hatte. Nach sechs Minuten hatte Noah Sarenren Bazee Rechtsverteidiger Thomas Rausch derart rustikal abgeräumt, dass dieser nach nicht mal zehn Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Während Sarenren Bazee später mit drei Vorlagen maßgeblich am dritten Sieg der Bielefelder in Serie beteiligt war, musste FCI-Coach Michael Köllner aus Mangel an Alternativen mit Donald Nduka einen gelernten Innenverteidiger auf die rechte Defensivseite stellen - was sich bitter rächte.

Denn drei der vier Bielefelder Tore fielen über genau jene Abwehrseite. "Heute war ein absoluter schlechter Tag. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen", blickte Ingolstadts Verteidiger Ryan Malone später bei "Magenta Sport" zurück. Beim 0:1 hatte der US-Amerikaner den Ball noch abgefälscht, beim 0:4 ließ er sich von Bielefelds Kaito Mizuta überrumpeln - weshalb der kantige Defensivmann nicht mit Selbstkritik sparte.

"Das liegt an Mentalität und Wille. Das haben wir überhaupt null gezeigt heute. Das nervt mich. Manchmal musst du in so einen Drecksspiel eine Grätsche zeigen und den Jungs signalisieren: Wir haben noch Zeit. Es muss manchmal in den Zweikämpfen weh tun. Das haben wir heute überhaupt nicht gemacht", so Malone, der sich und seinen Teamkollegen entsprechend "Kinderfußball" vorwarf - und dafür Widerspruch von seinem Coach erntete. "Da würden wir den Kindern nicht gerecht werden", so Köllner. "Wir haben bei jedem Tor miserabel verteidigt."

Entlastend für sein Team führte der Oberpfälzer aber die Verletzung von Rausch an. "Es war schwer für uns, ins Spiel zu kommen", sagte er zu der Szene - und ließ schon durchblicken, dass sich Rausch wohl schlimmer am Knie verletzt und eine längere Zwangspause vor sich hat.

Das Lazarett der Schanzer wird damit größer. Schon vor am Anpfiff hatte der FCI informiert, dass mit David Kopacz und Yannick Deichmann ein Duo verletzt ausfällt. Offensivmann Kopacz hat sich eine Bauchmuskelverletzung zuzogen, Deichmann ist "in einem Zweikampf unglücklich umgeknickt", teilten die Schanzer mit. Auch Youngster David Udogu, der noch ohne Drittliga-Einsatz in dieser Saison ist, erlitt in einem U-21-Spiel eine Bänderverletzung.