Kreuzbandriss: Henning fehlt Viktoria Köln monatelang

Bittere Nachrichten für Viktoria Köln. Für Bryan Henning ist die Saison wohl gelaufen, der Mittelfeldspieler zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Die Verletzung zog sich Henning am Mittwoch beim 4:0-Sieg der Kölner im Bitburger-Pokal bei Landesligist TuS Mondorf zu. Der im Sommer von Eintracht Braunschwieg verpflichtete Mittelfeldspieler wurde am Freitag in der Kölner MediaPark Klinik am vorderen Kreuzband und am Meniskus des linken Knies operiert, wie die Rheinländer vermeldeten.

Henning stand bislang in allen Ligaspielen der Viktoria in der Startelf und durfte dabei ein Tor und zwei Assists für sich verbuchen. Am Samstag (14 Uhr) gegen 1860 München wird Köln erstmals auf ihn verzichten müssen.