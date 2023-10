Knapp 40 Stunden zwischen Freiburg und Riesa: Der Terminfrust des FC Erzgebirge

Das Auswärtsspiel des FC Erzgebirge beim SC Freiburg II ist bereits das sechste für die Veilchen an einem Sonntagabend. Das sorgt für Irritationen.

Im Erzgebirge ist man, sagen wir mal, mindestens irritiert über die Terminierung durch den DFB. Wenn Aue am Sonntag in Freiburg antritt, dann sind die Sachsen am 13. Spieltag der Saison zum siebten Mal an einem Sonntag am Ball - und zum sechsten Mal um 19.30 Uhr. Kein anderer Klub musste ähnlich oft an diesem ungeliebten Termin ran: Rot-Weiss Essen, der FC Ingolstadt und Jahn Regensburg kommen auf jeweils zwei Spiele sonntagabends um halb acht.

Landespokal am Dienstag

Für dieses Wochenende hatten die Verantwortlichen des FC Erzgebirge den Wunsch hinterlegt, ausnahmsweise mal nicht am Sonntag spielen zu müssen: Denn bereits am Dienstag (in Sachsen wie in acht anderen Bundesländern auch ein Feiertag) steht um 13 Uhr das Landespokal-Spiel beim Siebtligisten Stahl Riesa an. Zwischen Abpfiff im Breisgau und Anstoß in Riesa liegen ein bisschen mehr als 40 Stunden, rund acht davon werden für die Busfahrt zurück aus Freiburg draufgehen. Danach geht es für Aue schon am Freitag weiter, daheim gegen Verl.

Ist doch schön. Wir haben uns längst daran gewöhnt. Aue-Coach Pavel Dotchev zur Terminhatz

Sonntags kommen rund 1500 Fans weniger - DFB erklärt sich

"Ist doch schön", flüchtet sich Trainer Pavel Dotchev in Galgenhumor, "wir haben uns längst daran gewöhnt." Hinzu kommt, dass die bisher drei Heimspiele am Sonntagabend auch signifikante Einnahmeverluste brachten: Das Erzgebirge ist Pendlerregion, sonntags kommen rund 1500 Fans weniger.

"Bei den Ansetzungen sind in erster Linie Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, aber auch Reisewege der Fans", sagt Jochen Breideband, Teamleiter Kommunikationsmanagement beim DFB. Die Vorgaben der Sicherheitsbehörden seien bei den Ansetzungen bindend. Wobei sich das mit den Wegen der Fans nicht immer erschließt: Am Sonntag zum Beispiel spielt der Lokalrivale Dresden in Saarbrücken, da haben die Dynamo- und die FCE-Anhänger bis in den Raum Mannheim denselben Weg. Außerdem teilt der DFB mit: "In der Regel wird es nicht so sein, dass das Sonntagsspiel mit der größten Entfernung zwischen den beiden Klubs um 19.30 Uhr angesetzt wird - aus Rücksicht auf die Fans." Davon freilich spüren die Auer nichts: Denn das hatte schon beim Spiel in Essen (493 Kilometer Entfernung) nicht geklappt, und Freiburg am Sonntag ist mit 600 km die längste Auswärtsfahrt des FC Erzgebirge.