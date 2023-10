Kellers Debüt, Duell um die Spitze und das Revierderby: Das bringt die 13. Drittliga-Spieltag

Wer ist nach dem 13. Spieltag Tabellenführer in der 3. Liga? Wie startet Jens Keller beim SV Sandhausen? Wer setzt sich im Revierderby durch und wer steckt weiterhin im Tabellenkeller fest? Antworten liefert der 13. Spieltag.

Jens Keller steht vor seinem Debüt. Jahn Regensburg will Erster werden. Der MSV Duisburg steckt in der Krise. imago image

Den Auftakt am Freitagabend (19 Uhr) machen die SpVgg Unterhaching und der SV Waldhof Mannheim - und beide haben Druck. Die Kurpfälzer stehen schließlich nach dem vierten Spiel ohne Sieg in der Abstiegszone, die Stimmung droht zu kippen. Vom Tabellenkeller fernhalten will sich natürlich auch Haching und deshalb nach drei Anläufen mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Kellers Debüt in Dortmund - Bielefelds Schritt ins Tabellenmittelfeld?

Die Verantwortlichen des SV Sandhausen sahen ihre Ziele "stark gefährdet", deshalb setzten sich kurz nach dem jüngsten Remis gegen Verl (2:2) Cheftrainer Danny Galm vor die Tür. Sein Nachfolger gibt am Samstag (14 Uhr) sein Debüt - und bringt dabei Champions-League-Erfahrung mit. Jens Keller soll den SVS wieder in die Nähe der Aufstiegsränge führen. Zum Einstand muss der Ex-Schalker mit seinem Team bei Borussia Dortmund II ran. Die Westfalenbelegen in der Tabelle zwar Rang vier belegt, aber nur eine der vergangenen vier Partien gewinnen konnte.

Im Gegensatz dazu zeigt die Formkurve von Arminia Bielefeld wieder nach oben. Dank der Mini-Serie von drei Spielen ohne Niederlagen und zuletzt zwei Siege in Folge haben sich die Ostwestfalen erstmal aus der Abstiegszone befreit. Nächstes Ziel: der Vorstoß ins Tabellenmittelfeld. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) würde dabei helfen.

Vom Tabellenmittelfeld weit entfernt ist - durchaus unerwartet - Aufsteiger Ulm. Die Spatzen mischen hinter den erwarteten Favoriten Regensburg und Dresden die Liga auf und empfangen nun den bislang auswärtsschwachen Halleschen FC, der in der Fremde noch auf den ersten Sieg wartet und mit vier Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz anreist.

Verfolgerduell, Revierderby und Regensburgs Chance auf Rang eins

Ein Duell der Verfolger steigt in Köln-Höhenberg. Die Viktoria will nach drei Partien ohne Dreier die Trendwende schaffen und den Blick wieder nach oben richten. Da möchte aber auch der punktgleiche TSV 1860 München (jeweils 17 Zähler) hin. Vor dem Duo steht Rot-Weiss Essen, das nach zwei Siegen in Folge Rang 6 belegt und vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht: Für das Revierderby reist RWE zum kriselnden Letzten Duisburg.

Später am Samstag (16.30 Uhr) ist das Team der Stunde gefordert. Fünf Siege reihte Jahn Regensburg zuletzt aneinander, eine Serie, die im Heimspiel gegen Preußen Münster ausgebaut werden soll. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied würde den SSV auf Rang eins befördern - mindestens für eine Nacht.

Denn Spitzenreiter Dresden ist erst am Sonntag (13 Uhr) im Einsatz. Die Sachsen müssen auswärts beim 1. FC Saarbrücken ran. Doch Vorsicht: Von den bisherigen sechs Drittliga-Duellen hat Dresden nur eins gewonnen, viermal ging Saarbrücken als Sieger vom Feld - dagegen hätte der FCS auch an diesem Sonntag nichts, wäre die kleine Durststrecke von drei Partien ohne Sieg beendet und die Gefahr, tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen gebannt.

Außerdem am Sonntag: Der SC Verl empfängt den VfB Lübeck (16.30 Uhr), ehe der SC Freiburg II mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (19.30 Uhr) den Abschluss macht.