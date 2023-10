Hofmann über voreilige Kritiker und Bayers simples Erfolgsrezept

Der Wechsel von Jonas Hofmann zu Bayer 04 ist ein Volltreffer - für beide Seiten. Der sportliche Erfolg gibt dem deutschen Nationalspieler Recht und gegen seine Kritiker das beste Argument.

Der Wechsel von Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach zu Bayer 04 im vergangenen Sommer hat reichlich Staub aufgewirbelt. So musste sich der Nationalspieler massive Kritik gefallen lassen: Wahlweise hatte der 31-Jährige, der eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro in seinem Vertrag nutzte, sein Wort gebrochen oder war nur dem Lockruf des Geldes gefolgt.

Dass der Offensivakteur, der in Leverkusen natürlich besser verdient als zuvor in Gladbach, aber vor allem sportliche Aspekte für seine Entscheidung heranzog, wurde gerne unterschlagen. Was einen extrem ehrgeizigen Sportler wie Hofmann natürlich ärgert.

Der torgefährliche Rechtsfuß, sah sich ungerechtfertigter Weise in der Position, sich für sein Handeln verteidigen zu müssen. Doch inzwischen dürfte jedem Beobachter klar sein, warum sich Hofmann, der mit Bayer 04 Spitzenreiter in der Bundesliga ist, so entschied, wie er sich entschied.

Hofmann: "Es war damals und jetzt der richtige Schritt"

"Vielleicht macht es für ein paar andere Menschen, die das erst noch mehr kritisiert haben, jetzt mehr Sinn, wenn man sieht, wo wir in der Tabelle stehen", sagt Hofmann im Vorfeld des Europa-League-Spiel gegen Qarabag Agdam, "das Sportliche steht immer über allem und spricht gerade genug für sich, um diesen Wechsel zu rechtfertigen. Es war damals und jetzt der richtige Schritt."

Dafür, dass dieser nicht nur für ihn so glatt verlief, sondern auch für die vielen anderen Neuzugänge, von denen mit ihm, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo und Victor Boniface gleich vier regelmäßig zur Startelf gehören, hat er eine im wahrsten Sinne des Wortes einfache Erklärung.

"Es war erstmal eine Umstellung. Aber es ging sehr, schnell, weil es viele einfache Dinge sind - und so sehe ich auch den Fußball - viele einfache Dinge, die man schnell ändern kann, die aber einen unfassbaren Effekt auf das eigene Spiel haben, um es effektiv zu gestalten. Und darum geht es im Fußball. Man braucht nicht wie im Handball drumherum spielen, sondern man muss irgendwann im richtigen Moment da sein. Und da kommt es auf die Kleinigkeiten an. Und das hat jeder Spieler sehr gut angenommen", erklärt der Routinier.

So greift ein Rädchen ins andere. Und damit eröffnen sich Hofmann und Bayer 04 beste sportliche Perspektiven, die sich der Spieler bereits damals nach den Gesprächen mit den Bayer-Verantwortlichen und im Wissen um deren Pläne ausmalen konnte, während manch Außenstehender aus rein oberflächlicher Betrachtung sein Urteil über Hofmanns Wechsel fällte.