Herber Rückschlag: Sarenren Bazee erleidet Kreuzbandriss

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt: Arminia Bielefeld muss monatelang auf Noah Sarenren Bazee verzichten.

Wie der Drittligist am Donnerstag bekanntgab, hat sich Noah Sarenren Bazee beim Pokal-Spiel gegen den Hamburger SV (3:4 i.E.) einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit wird der Deutsch-Nigerianer aller Voraussicht nach monatelang fehlen, eine Operation ist nach Klub-Angaben notwendig.

"Die Diagnose ist zunächst einmal sehr bitter für Noah persönlich, da seine Entwicklung in den letzten Wochen sehr positiv war. Wir haben die gemeinsame Überzeugung, dass er diese Entwicklung nach erfolgreicher Reha auch entsprechend fortsetzen wird", werden Cheftrainer Mitch Kniat und Geschäftsführer Michael Mutzel in einem gemeinsamen Statement zitiert.

Sarenren Bazee war in der verhängnisvollen Szene ohne Gegnereinwirkungen im Rasen hängengeblieben und musste schon nach 17 Minuten ausgewechselt werden. Obwohl die Schwellung im Knie eine schnelle Diagnose noch verhindert hatte, war Kniat unmittelbar nach dem Spiel pessimistisch und niedergeschlagen gestimmt. Die schlimmen Befürchtungen haben sich jetzt erfüllt.

"Ich hatte direkt das Gefühl, dass im Knie etwas kaputt ist. Es tut aktuell sehr weh, weil ich unglaublich gerne in dieser Mannschaft spiele und das Trikot von Arminia Bielefeld trage, dies aber nun erstmal nicht mehr möglich ist", sagt Sarenren Bazee selbst. "Ich wünsche unserem Team viel Erfolg in den nächsten Spielen, um unsere kleine gestartete Serie in der Liga fortzusetzen."

Der 27-Jährige war vor der Saison nach vier Jahren beim FC Augsburg (31 Bundesliga-Einsätze) in die 3. Liga zur Bielefelder Arminia gewechselt. Dort hatte er wie das gesamte Team zunächst Startschwierigkeiten, war zuletzt aber in Fahrt gekommen. Beim 4:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt, dem dritten Dreier der Ostwestfalen in Serie, glänzte er mit drei Torvorlagen und wurde erstmals in dieser Spielzeit in die kicker-Elf des Tages gewählt.