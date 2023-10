Erleichterter Terzic: "Haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt"

Mit einer Energieleistung erkämpfte sich Borussia Dortmund einen knappen 1:0-Erfolg bei Newcastle United und hat in Gruppe F - nach nur einem Punkt aus zwei Spielen zuvor - nun wieder alle Chancen auf das Weiterkommen. Kein Wunder, dass die Erleichterung groß war im Lager des BVB.

Applaus im englischen Regen: BVB-Coach Edin Terzic nach dem Spiel in Newcastle. IMAGO/Crystal Pix

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", zeigte sich Edin Terzic bei DAZN nach der Partie sichtlich erleichtert. "Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt und uns damit den Sieg verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg verteidigt. Am Ende haben wir auch ein bisschen Glück gehabt", analysierte der Dortmunder Coach treffend angesichts zweier später Lattentreffer der Magpies.

Lob für Schlotterbeck, Sabitzer & Co.

Exemplarisch für die starke Mannschaftsleistung der Borussia im St. James' Park stand nicht zuletzt das goldene Tor von Felix Nmecha kurz vor der Halbzeit: "Wir haben erst den Ball erobert, das ist das Thema. Da wollten wir aggressiv stechen, was uns nicht so herausragend gelungen ist zuletzt", erklärte Terzic, dass die einleitende Balleroberung von Nico Schlotterbeck durchaus auch das Resultat taktischer Überlegungen war. "Am Ende war es dann super rausgespielt", lobte der Coach Vorlagengeber Schlotterbeck sowie Nmecha, der die Aktion mit seiner akkuraten Direktabnahme abschloss.

Ein Extralob erhielt auch Marcel Sabitzer, der im Mittelfeld nach Julian Brandts Ausfall zum Einsatz gekommen war: "Es ging darum, dass wir wissen, dass Marcel extrem ballsicher ist. Wir wollten, dass sie die Bälle nach vorne spielen und von den Angreifern klatschen lassen. Und Marcel ist sehr gut darin, diese Bälle zu antizipieren und zu klauen."

Die vielleicht beste Einzelleistung ging indes wohl auf das Konto eines anderen: Gregor Kobel. Der Schweizer vereitelte mehrere Großchancen der Engländer und war extrem froh über ein "Must-win, nach einem Punkt in der Gruppe zuvor. Ich kann jetzt zwar nicht mehr reden, aber ich versuche dem Team immer zu helfen. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, es ist ein lautes Stadion, Newcastle presst sehr hoch und aggressiv, es war sehr wichtig, dass wir gewonnen haben", konstatierte der Schweizer Keeper.

Fall Tonali: Kehl zwischen Verwunderung und Verständnis

Schon vor der Partie hatte Sebastian Kehl mit Optimismus, trotz des zu diesem Zeitpunkt noch letzten Platzes in der Gruppe, gesagt, dass sein Team zwar "sicher in der härtesten Gruppe" spiele, aber dennoch "kein Underdog" sei und es noch genügend Chancen gebe. Durch den Erfolg in Newcastle behielt Dortmunds Sportdirektor schnell Recht.

Ein wenig verwundert hatte sich Kehl derweil über die Situation von Newcastle-Akteur Sandro Tonali gezeigt, der gegen Dortmund vor einer im Raum stehenden monatelangen Sperre wohl zum letzten Mal zum Einsatz kommen durfte. "Natürlich verfolgt man das, zumal es auch wichtig für die Vorbereitung für uns war. Für mich erschließt sich nicht ganz, warum er noch dabei war. Als Vereinsvertreter versucht aber man natürlich auch, den Spieler ein bisschen zu schützen", zeigte der 43-Jährige einerseits Verwunderung, andererseits aber auch Verständnis dafür, dass Tonali im Kader stand - und in der 65. Minute auch noch zum Einsatz gekommen war.