Dortmund II: Personelle Lage weiterhin angespannt

Mit dem Spiel gegen den FC Ingolstadt ist auch die zweite Dortmunder Mannschaft am Wochenende gegen ein Team aus Bayern gefordert. Sorgen bereitet dabei die personelle Situation.

"Spielerisch und kämpferisch kann ich den Jungs nichts vorwerfen, aber das letzte bisschen Cleverness hat uns heute gefehlt", sagte Dortmunds Trainer Jan Zimmermann nach der 1:2-Niederlage gegen Sandhausen. Die Dortmunder Zweitvertretung gab am letzten Wochenende eine frühe Führung aus der Hand. "Da hat uns vorne die letzte Genauigkeit gefehlt", analysierte Zimmermann. So hatte der BVB Chancen zum Ausgleich und es wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Zimmermann schiebt den fehlenden Ertrag auf die mangelnde Spielpraxis seines Teams und setzt auf den Lerneffekt. Insgesamt blickt der Coach auf "zwei richtig gute Spiele" zurück.

Zimmermann erwartet "enges Spiel"

Seine Schwarz-Gelben rangieren aktuell im Tabellenmittelfeld auf dem achten Rang. Am Samstag steht nun das Spiel beim FC Ingolstadt an. Mit 17 Punkten aus 13 Spielen spielen die Schanzer eine durchwachsene Saison und hängen den eigenen Ansprüchen hinterher. Der FCI belegt derzeit den zwölften Platz. Passend zur Tabellenkonstellation erwartet Zimmermann ein "sehr enges Spiel". Auch wenn die Rückkehr in die 2. Liga stark in Gefahr ist für die Ingolstädter, hat er respektvolle Worte für den kommenden Gegner: "Sie haben eine routinierte, robuste und gut zusammengestellte Mannschaft."

Lazarett weiterhin übervoll

Sorgen bereitet nach wie vor die personelle Situation. So muss Zimmermann auf gleich sieben verletzte Akteure verzichten, darunter auch auf den Ex-Ingolstädter Justin Butler. Doch es gibt auch Positives zu berichten: Mit Antonios Papadopoulos und Rodney Elongo-Yombo kehrt ein Duo nach Sperren zurück. Auch wieder einsatzbereit ist Patrick Göbel. Der 30-jährige Verteidiger laborierte zuletzt an einer Augenverletzung.

Zudem hatte Borussia Dortmund II zuletzt prominente Bundesliga-Unterstützung. Thomas Meunier feierte nach monatelanger Verletzungspause ein starkes Comeback gegen Sandhausen. Der 32-jährige Belgier kehrte in den Bundesliga-Kader zurück, weitere Einsätze in der U 23 sind aber nicht ausgeschlossen. Der im Training getestete und aktuell vertragslose Verteidiger und Ex-Stuttgarter Antonis Aidonis wird wohl nicht verpflichtet werden.