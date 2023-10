Bei Schalkes U 23 "passt aktuell vieles zusammen"

Für die U 23 des FC Schalke 04 und Tim Albutat läuft es in der Regionalliga West derzeit fabelhaft. Der Kapitän lobt seine Mannschaft und blickt auf das kommende Revierduell gegen Rot-Weiß Oberhausen und Ex-Teamkollege Moritz Stoppelkamp.

Seit dieser Saison trägt der erfahrene Defensivspieler Tim Albutat (31) bei der U 23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West die Kapitänsbinde - und hat das Team dank des jüngsten Aufwärtstrends mit 13 von 15 möglichen Punkten aus den zurückliegenden fünf Partien bis in die Spitzengruppe geführt. Nach zwölf Spieltagen stehen 21 Zähler und Platz vier zu Buche. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es beim Titelaspiranten und Reviernachbarn Rot-Weiß Oberhausen zu einem attraktiven Verfolgerduell.

"Aktuell läuft es wirklich gut für uns. Jetzt wollen wir aber auch dranbleiben", sagt Tim Albutat. "Wir werden alles geben, um auch RWO über 90 Minuten Paroli zu bieten." Ein Wiedersehen gibt es für ihn im Stadion Niederrhein mit seinem früheren Duisburger Mitspieler Moritz Stoppelkamp (36), der auch in Oberhausen zu den Leistungsträgern gehört (fünf Tore und vier Vorlagen nach elf Punktspielen) und in dieser Woche mit seinem wichtigen 1:2-Anschlusstreffer per Freistoß im Niederrheinpokal-Achtelfinale beim Landesligisten 1. FC Monheim die späte Wende zum 4:2-Erfolg der "Kleeblätter" und damit zur Verhinderung einer drohenden Blamage einleitete. "Moritz ist nach wie vor ein überdurchschnittlicher Fußballer", sagt Tim Albutat.

Gemeinsam mit Angreifer Pierre-Michel Lasogga (31) und Offensivspieler Andreas Ivan (28) sieht sich Albutat bei den Knappen in einer Führungsrolle und versucht, die jungen Talente auf den richtigen Weg zu bringen. "Die Jungs hören gut zu, nehmen unsere Ratschläge an und ziehen ausgezeichnet mit", stellt der Spielführer zufrieden fest. Auf die Frage, welchen seiner jungen Teamkollegen er den Sprung in höhere Ligen zutraut, spart Albutat kaum einen seiner Mitspieler aus. "Ich sehe sehr viel Potenzial bei uns im Team", so der S04-Kapitän: "Beispielsweise Joey Müller hat sich sehr gut entwickelt. Gleiches gilt aber auch für weitere Spieler, die es ebenfalls sehr gut machen. Aktuell passt bei uns eben vieles zusammen."

Albutat: "Konzentrieren uns ohnehin auf unsere Leistungen"

Dem einen oder anderen S04-Talent traut Albutat sicherlich auch zu, im besten Fall eines Tages den eigenen Profis helfen zu können. Schließlich hängt - auch wenn in Gelsenkirchen niemand laut darüber nachdenken mag - das "Schicksal" der U 23 eng mit dem Lizenzkader zusammen. Sollten die Profis tatsächlich in die 3. Liga absteigen, dann müsste nämlich aufgrund der DFB-Statuten auch die zweite Mannschaft runter in die Oberliga Westfalen - völlig unabhängig von der eigenen Platzierung. "Natürlich sehen wir auch das aktuelle Abschneiden und sprechen in der Kabine darüber", gibt Tim Albutat zu. "Ich bin mir aber sicher, dass die Profis zeitnah wieder bessere Ergebnisse erzielen werden. Wir konzentrieren uns ohnehin auf unsere Leistungen."

Um vor dem Revierduell in Oberhausen möglichst vielen Spielern weitere Wettkampfpraxis zu verschaffen, setzte U-23-Trainer Jakob Fimpel (34), den Albutat unter anderem für seine "intensive Detailarbeit" mit dem Team lobt, für diese Woche noch ein Testspiel gegen die U 23 des SC Preußen Münster an. Beim 5:2 (2:1) gegen den Tabellenvierten der Oberliga Westfalen erzielte Pierre-Michel Lasogga bei seinem Startelf-Comeback nach überstandener Verletzung (Muskelfaserriss) den Führungstreffer und blieb zur Pause in der Kabine. Gegen RWO könnte der Ex-Bundesligaprofi ebenfalls von Beginn an stürmen.